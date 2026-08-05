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Trabzonspor y la disputa enloquecida: la historia de un equipo que rompió el monopolio de Estambul

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Fichajes
M. Salah
Kasimpasa vs Trabzonspor
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Egipto
Turquía

Una historia extraña detrás de los colores

Mohamed Salah comenzó hoy un nuevo capítulo en su carrera futbolística, después de vestir oficialmente la camiseta del Trabzonspor turco, poniendo fin a uno de los culebrones de fichajes más apasionantes del verano y abriendo la puerta a que los aficionados al fútbol árabe conozcan al club elegido por el capitán de la selección de Egipto para continuar su trayectoria en los terrenos de juego europeos.

Nada más anunciarse el fichaje, el nombre del Trabzonspor encabezó los motores de búsqueda, no solo por conocer la fortaleza del equipo o sus títulos, sino también por su identidad diferente y su historia singular, que comienza con una historia poco común detrás de los colores granate y azul de su camiseta, unos colores que en un principio no pertenecían a ninguno de los clubes que lo fundaron.

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  • Una rivalidad que divide a una ciudad entera

    Para volver al principio, hay que remontarse a la década de 1960, cuando la ciudad de Trebisonda vivía una fuerte división futbolística entre dos grandes clubes: el "Idmanocağı", de colores amarillo y rojo, y el "İdmangücü", que vestía de verde y blanco.

    La rivalidad no se limitaba a los partidos de fútbol, sino que se extendía a las calles, los barrios y las familias, hasta el punto de que cada bando representaba una parte de la identidad de la ciudad, lo que hacía que la idea de unir a ambos clubes en una sola entidad pareciera casi imposible.

    Sin embargo, con la puesta en marcha de la liga profesional turca, la Federación Turca de Fútbol quería que cada ciudad contara con un único equipo fuerte que la representara a nivel nacional, en lugar de dispersar el talento entre varios clubes.

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  • Intervención decisiva para la fundación del club

    Al principio, los intentos de fusión fracasaron debido a que cada club se aferraba a su nombre y a sus colores, y la disputa llegó a los tribunales, antes de que las autoridades deportivas de Turquía intervinieran y advirtieran de que la continuación de la división privaría a toda la ciudad de Trabzon de participar en la liga nacional.

    Ante esta situación, los clubes finalmente aceptaron la fusión, dando lugar al nacimiento oficial del club Trabzonspor el 2 de agosto de 1967, tras la unión de cuatro clubes: Idmanocağı, İdmangücü, Karadenizgücü y Martıspor.

  • Una polémica descomunal: ¿por qué Qatar y Japón?

    Tras el acuerdo de fusión, surgió un dilema: ¿qué colores vestiría el nuevo club?

    Resultaba imposible que una de las partes aceptara jugar con los colores de su rival histórico, y cada equipo se aferró con obstinación a su negativa. Por ello se decidió elegir dos nuevos colores que no pertenecieran a ninguno de los dos grandes clubes, para que fueran el símbolo de un nuevo comienzo alejado del viejo conflicto.

    De ahí nació la camiseta granate y azul, que con el paso de los años se convirtió en una de las más célebres del fútbol turco y en un símbolo de toda la ciudad de Trabzon.

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  • El club que rompió el monopolio de Estambul

    El Trabzonspor no necesitó muchos años para imponerse entre los grandes de Turquía.

    En la temporada 1975-1976 se convirtió en el primer club de fuera de Estambul en proclamarse campeón de la liga turca, poniendo fin a un monopolio histórico impuesto por los clubes del Galatasaray, el Fenerbahçe y el Beşiktaş.

    Aquel título no fue una excepción, sino el comienzo de una época dorada para el club durante los años setenta y ochenta, en los que conquistó seis títulos de liga turca y se erigió como una gran potencia en el país.

    A lo largo de su historia, el Trabzonspor se ha coronado con 6 títulos de liga, 9 títulos de la Copa de Turquía y 10 títulos de la Supercopa de Turquía, además de numerosos éxitos a nivel nacional. También ha sido habitual su presencia en las competiciones europeas, siendo la más reciente su participación en la Liga de la Conferencia Europa, antes de asegurarse esta temporada el regreso a la Liga de Campeones de Europa.

  • Las mayores estrellas de la actualidad

    Aunque todos los focos apuntan hacia Mohamed Salah, la estrella egipcia no estará sola en la misión de devolver al Trabzonspor a los podios de los títulos, pues el equipo cuenta con un grupo de nombres destacados que le otorgan una gran ambición en la nueva temporada.

    En primer plano sobresale el delantero nigeriano Paul Onuachu, uno de los atacantes más peligrosos dentro del área, junto al extremo ucraniano Oleksandr Zubkov, que representa un arma importante en la otra banda. El equipo cuenta también con el veterano defensa Stefan Savic, con una larga experiencia en el Atlético de Madrid, y con el centrocampista inglés Jon Lundstram, además del veterano nigeriano Anthony Nwakaeme, que ya se hizo un nombre con la camiseta del club.

    Asimismo, el Trabzonspor reforzó sus filas con el portero André Onana, con lo que el equipo se vuelve más equilibrado en sus distintas líneas.

  • Un nuevo desafío espera a Salah

    Mohamed Salah se une a un club que cuenta con una gran base de aficionados y una historia diferente a la del resto de los clubes de Turquía, pues no representa a Estambul, sino que lleva sobre sus hombros la identidad de toda la región del Mar Negro, lo que explica la enorme pasión que rodea al equipo y a su afición.

    El capitán de la selección de Egipto tendrá la misión de añadir un nuevo capítulo a esta historia, tras llegar a un equipo acostumbrado a desafiar a los grandes y a protagonizar sorpresas, y que hoy aspira a recuperar sus glorias con la presencia de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol árabe.

    Para muchos de los aficionados al fútbol árabe, seguir al Trabzonspor ya no se limitará a partir de hoy a los resultados de los partidos, sino que será también un viaje para descubrir un club nacido de un conflicto histórico y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los clubes más singulares del fútbol turco.

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