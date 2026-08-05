Trabzonspor y la disputa enloquecida: la historia de un equipo que rompió el monopolio de Estambul

Mohamed Salah comenzó hoy un nuevo capítulo en su carrera futbolística, después de vestir oficialmente la camiseta del Trabzonspor turco, poniendo fin a uno de los culebrones de fichajes más apasionantes del verano y abriendo la puerta a que los aficionados al fútbol árabe conozcan al club elegido por el capitán de la selección de Egipto para continuar su trayectoria en los terrenos de juego europeos.

Nada más anunciarse el fichaje, el nombre del Trabzonspor encabezó los motores de búsqueda, no solo por conocer la fortaleza del equipo o sus títulos, sino también por su identidad diferente y su historia singular, que comienza con una historia poco común detrás de los colores granate y azul de su camiseta, unos colores que en un principio no pertenecían a ninguno de los clubes que lo fundaron.