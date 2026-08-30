Muller ha expresado abiertamente su admiración por el trabajo que está haciendo Hoeness en el VfB Stuttgart, y ha descrito su impacto como poco menos que transformador. La veterana estrella del Bayern de Múnich señaló que Hoeness ha aportado un nivel de claridad táctica y estabilidad del que el club había carecido desesperadamente durante varios años antes de su llegada.

Al hablar sobre el panorama de los entrenadores en la Bundesliga, Muller destacó las cualidades específicas que hacen que Hoeness sobresalga entre sus colegas. «Creo que Hoeness ha hecho un trabajo extraordinario como entrenador en el VfB. Establece una filosofía de juego clara. Se puede ver lo apasionado que es de la A a la Z, ha seguido ganando experiencia y le ha dado al club la estabilidad de la que Stuttgart había carecido durante muchos años», dijo a welt.de.