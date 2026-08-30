«Trabajo sobresaliente»: Thomas Muller elogia a Sebastian Hoeness en medio de las conversaciones sobre una posible sucesión en el Bayern de Múnich

Muller ha sido muy explícito en su admiración por el trabajo que Hoeness está haciendo en el VfB Stuttgart, al describir su impacto como poco menos que transformador. El veterano jugador del Bayern de Múnich señaló que Hoeness ha aportado un nivel de claridad táctica y estabilidad del que el club había carecido desesperadamente durante varios años antes de su llegada.

Al hablar sobre el panorama de los entrenadores en la Bundesliga, Muller destacó las cualidades concretas que hacen que Hoeness sobresalga entre sus colegas. "Creo que Hoeness ha hecho un trabajo extraordinario como entrenador en el VfB. Establece una filosofía de juego clara. Se puede ver lo apasionado que es de la A a la Z, ha seguido ganando experiencia y ha dado al club la estabilidad que al Stuttgart le había faltado durante muchos años", dijo a welt.de.