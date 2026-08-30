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«Trabajo sobresaliente»: Thomas Muller elogia a Sebastian Hoeness en medio de las conversaciones sobre una posible sucesión en el Bayern de Múnich
Müller elogia a Hoeness por la transformación del Stuttgart
Muller ha sido muy explícito en su admiración por el trabajo que Hoeness está haciendo en el VfB Stuttgart, al describir su impacto como poco menos que transformador. El veterano jugador del Bayern de Múnich señaló que Hoeness ha aportado un nivel de claridad táctica y estabilidad del que el club había carecido desesperadamente durante varios años antes de su llegada.
Al hablar sobre el panorama de los entrenadores en la Bundesliga, Muller destacó las cualidades concretas que hacen que Hoeness sobresalga entre sus colegas. "Creo que Hoeness ha hecho un trabajo extraordinario como entrenador en el VfB. Establece una filosofía de juego clara. Se puede ver lo apasionado que es de la A a la Z, ha seguido ganando experiencia y ha dado al club la estabilidad que al Stuttgart le había faltado durante muchos años", dijo a welt.de.
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Viendo a Martin Demichelis en el RB Leipzig
Más allá de sus elogios a Hoeness, Muller también reveló que está siguiendo muy de cerca a Demichelis tras el fichaje del argentino por el RB Leipzig. Después de compartir vestuario con Demichelis en su etapa como jugadores en el Bayern, Muller considera que la transición de su excompañero a un puesto de entrenador de alto perfil en la Bundesliga es una historia fascinante.
El veterano mediapunta admitió que la historia personal influye en su interés por el proyecto del Leipzig esta temporada. «Sobre Demichelis. Porque todavía lo recuerdo como compañero en el Bayern. El hecho de que ahora esté en Leipzig lo convierte en un proyecto apasionante, que seguiré de cerca desde la distancia», señaló Muller.
El Stuttgart, aspirante a la Champions League
De cara al resto de la temporada doméstica, Muller ofreció sus pronósticos sobre qué equipos pelearán por los primeros puestos de la clasificación de la Bundesliga. Sigue convencido de que el reciente éxito del Stuttgart no es una casualidad y de que tiene la base táctica para seguir en la lucha por el fútbol europeo.
Muller se mostró optimista sobre las perspectivas del Stuttgart, al tiempo que expresó dudas sobre otras potencias tradicionales del fútbol alemán. "El VfB seguirá siendo un aspirante a las plazas de la Champions League. En cambio, con el Eintracht Frankfurt soy un poco más escéptico", añadió.
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El futuro del banquillo del Bayern
La intervención de Muller llega en un momento delicado, ya que la sombra de posibles cambios en el banquillo siempre planea sobre el Allianz Arena. Al respaldar públicamente a un entrenador con el apellido Hoeness, tan sinónimo del éxito histórico del Bayern, Muller ha avivado involuntariamente el debate sobre los futuros planes de sucesión. Hoeness, que anteriormente llevó al filial del Bayern a conquistar el título de la 3. Liga, es visto ampliamente como un técnico con el "ADN Bayern" necesario para dirigir al club.
Por ahora, el foco sigue puesto en la temporada actual, pero los respaldos de Muller ofrecen una clara indicación de qué mentes tácticas se están ganando el respeto de los jugadores más veteranos del fútbol. Ya sea la filosofía táctica de Hoeness o el ilusionante proyecto liderado por Demichelis, el veterano delantero está claramente preparándose para un futuro en el que sus antiguos compañeros y rivales ocupen el centro de la escena en el banquillo.
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