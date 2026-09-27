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¡Trabajo italiano! Montella promete conquistar su patria mientras el seleccionador de Turquía promete la victoria sobre Italia en Bursa
Montella arenga a la plantilla con una audaz promesa de victoria para el choque contra Italia
El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, centró de inmediato su atención en el crucial duelo del lunes de la Liga de Naciones de la UEFA contra Italia tras una ajustada derrota por 1-0 en el Grupo A ante Francia en el Kocaeli Stadium. Pese al revés, el técnico italiano lanzó un mensaje alentador a sus jugadores y expresó su total confianza en poder vencer a su país de origen.
Montella elogió la intensidad física y la fortaleza mental del equipo ante el conjunto francés.
Instó a su equipo a aprovechar su frustración y canalizarla directamente para sumar tres puntos en Bursa.
- Anadolu Agency
El entrenador lanza un apasionado mensaje en el vestuario tras la derrota ante Francia
En un discurso pospartido en el vestuario, Montella elogió el espíritu de lucha de su plantilla mientras analizaba la momentánea falta de concentración que regaló a Francia su gol de la victoria. El seleccionador insistió en que Turquía demostró que tiene la calidad necesaria para competir contra cualquier selección internacional.
Montella subrayó que mantener la disciplina táctica y la pasión ante el equipo de Roberto Mancini garantizará el éxito.
«Todos jugasteis muy bien y mostrasteis vuestro espíritu de lucha», dijo Montella a su plantilla. «Encajamos un gol por una momentánea falta de concentración, pero podríamos haber ganado este partido. Ahora reuniremos de inmediato nuestras energías y nos centraremos en el partido contra Italia. Esta vez ganaremos, siempre que juguemos con la misma disciplina y pasión».
Montella prepara una revolución táctica y una defensa de cuatro para Bursa
Para combatir la fatiga tras su exigente estreno en el plano físico, Montella planea una remodelación táctica integral para el partido del lunes en el Ataturk Spor Kompleksi. Después de haber alineado una defensa de cinco hombres ante Francia, todo apunta a que el seleccionador volverá a una dinámica línea defensiva de cuatro para atacar a Italia.
Se espera que la joven estrella del Real Madrid Arda Guler pase a ocupar su posición preferida de número 10 para liderar la salida de balón en el centro del campo.
Los atacantes Can Uzun, Oguz Aydin, Yunus Akgun y Kerem Akturkoglu compiten por los puestos en banda, mientras que Baris Alper o Deniz Gul liderarán la delantera.
- PS Images
Turquía busca sus primeros puntos en la Nations League en el duelo de Bursa
Turquía completa su recuperación tras el partido en Kocaeli antes de viajar a Bursa para el encuentro de alto perfil del lunes por la noche ante Italia. El equipo de Montella aspira a aprovechar el apoyo de su afición para lograr su primera victoria de la campaña.
Italia viaja a Bursa después de sus propios ajustes en la plantilla bajo las órdenes de Mancini.
Montella busca guiar a su equipo hacia una victoria de peso sobre Italia.
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