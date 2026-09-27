El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, centró de inmediato su atención en el crucial duelo del lunes de la Liga de Naciones de la UEFA contra Italia tras una ajustada derrota por 1-0 en el Grupo A ante Francia en el Kocaeli Stadium. Pese al revés, el técnico italiano lanzó un mensaje alentador a sus jugadores y expresó su total confianza en poder vencer a su país de origen.

Montella elogió la intensidad física y la fortaleza mental del equipo ante el conjunto francés.

Instó a su equipo a aprovechar su frustración y canalizarla directamente para sumar tres puntos en Bursa.