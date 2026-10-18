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Grafica Calciomercato Totti serio 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Totti, su impactante relato sobre el Covid: «Si tengo que morir, quiero morir en mi casa»

F. Totti
Roma

El excapitán de la Roma les dijo a sus hijos: «No sé si podré, creedme, no sé cuánto tiempo más aguantaré».

En las páginas de su nueva autobiografía, Oltre, presentada en el Teatro Brancaccio. Francesco Totti también relata el miedo que sintió a no sobrevivir a la COVID en el otoño de 2020.


Pocos días después de perder a su padre, Francesco también enferma: «No podía levantarme de la cama. Medicinas, inyecciones, brebajes: nada surtía efecto. Tenía un miedo atroz a morir como papá». Presa del pánico, Totti les dice a sus hijos: «No sé si saldré de esta, creedme, no sé cuánto tiempo más resistiré».


Trasladado al Campus Bio-Medico de Roma, las pruebas detectan una neumonía bilateral y una saturación de oxígeno que ha bajado al 88 %. Los médicos ordenan su ingreso inmediato, pero Torri se niega y firma el alta voluntaria: «No quiero acabar como mi padre. Si tengo que morir, quiero morir en mi casa, no encerrado aquí dentro sin volver a ver a mis hijos».


  • En casa, Totti pasa noches muy difíciles y recibe una llamada de Pier Silvio Berlusconi, quien, a través de Silvia Toffanin (amiga de Ilary Blasi), pone a su disposición un avión privado para trasladarlo a Milán y dejarlo al cuidado de Alberto Zangrillo, jefe de servicio del hospital San Raffaele. La respuesta de Totti: «¿Pero estás loco? ¿No me ingreso en mi Roma y voy a morirme a Milán?».


    En ese momento, es el propio Zangrillo quien empieza a guiar a Totti a distancia. El médico le pregunta en qué posición duerme y, al saber que Totti suele dormir de lado, le sugiere que se tumbe boca abajo en la cama, con el pecho apoyado en el colchón y los brazos abiertos. «¿Como Jesús en la cruz?», pregunta el exfutbolista. Zangrillo le aclara que es la última carta que pueden jugar antes de un ingreso forzoso. La medida funciona: respira mejor, la fiebre baja y la saturación vuelve a subir al 99 %. «Sentí que volvía a nacer. Zangrillo no falló ni una».



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