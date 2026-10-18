En las páginas de su nueva autobiografía, Oltre, presentada en el Teatro Brancaccio. Francesco Totti también relata el miedo que sintió a no sobrevivir a la COVID en el otoño de 2020.
Pocos días después de perder a su padre, Francesco también enferma: «No podía levantarme de la cama. Medicinas, inyecciones, brebajes: nada surtía efecto. Tenía un miedo atroz a morir como papá». Presa del pánico, Totti les dice a sus hijos: «No sé si saldré de esta, creedme, no sé cuánto tiempo más resistiré».
Trasladado al Campus Bio-Medico de Roma, las pruebas detectan una neumonía bilateral y una saturación de oxígeno que ha bajado al 88 %. Los médicos ordenan su ingreso inmediato, pero Torri se niega y firma el alta voluntaria: «No quiero acabar como mi padre. Si tengo que morir, quiero morir en mi casa, no encerrado aquí dentro sin volver a ver a mis hijos».