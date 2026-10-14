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FBL-ITA-AS ROMA-AC MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Totti: «¿Los cromos de Panini? De pequeño pegaba a un equipo boca abajo. ¿Ha llegado el momento de volver a la Roma? No»

Roma
F. Totti
Lazio

El excapitán y leyenda de la Roma ha contado varias anécdotas sobre su infancia y su relación con los cromos Panini. Todas relacionadas con la Roma, aunque hoy es imposible volver a Trigoria.

Francesco Totti estará esta noche en el Estadio Olímpico de Roma para presenciar el gran partido de Champions League entre la Roma y el Real Madrid, pero esta mañana también ha acudido a la presentación del álbum de cromos Calciatori Panini 2026/2027, en el que figura como leyenda de la Serie A.

Tanto sobre el escenario como después, en la zona mixta, hubo numerosas referencias a la Roma y una broma que ya ha provocado las risas de sus aficionados. Para Gasperinil, definido como el jugador estrella del equipo, es posible creer en el Scudetto, pero no lo es, por ahora, su regreso al club. Estas fueron sus palabras.


  • ¿La Roma, candidata al Scudetto?

    «¿La Roma está para ganar el Scudetto o todavía le falta algo? Puede competir. Sabemos que el Inter tiene una marcha más, pero la Roma puede plantarle cara. Toda la Roma está haciendo las cosas bien, pero el valor añadido es Gasperini: está formando un gran grupo con ganas de ganar».

  • EL REAL

    «Esta noche juega la Roma, aunque enfrente está el Real, que no es el Real Madrid de nuestros tiempos, cuando eran auténticos Galácticos. Siempre hay que mostrar respeto. Es un partido de Champions difícil para ambos. Cuando vienes a jugar al Olímpico ante 70.000 personas, no es fácil».

  • MOURINHO

    «Creo que hoy habrá un gran recibimiento. El entrenador le ha dado mucho a esta ciudad y a este equipo. Ha disputado dos finales europeas consecutivas, por lo que este homenaje es obligado»

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  • ¿CROMOS? UN EQUIPO PATAS ARRIBA

    Crecí con Panini. Por aquel entonces, un sobre costaba 200 liras y eran momentos inolvidables. Era difícil completarlo en poco tiempo, pero era divertido porque te pasabas media tarde pegando cromos. Había, eso sí, un equipo que yo ponía boca abajo. No puedo decir cuál.

  • LA LAZIO

    "Sinceramente, no me esperaba esta Lazio, pero es un equipo que lo está haciendo bien, así que me quito el sombrero"

  • ¿VOLVER A ROMA?

    «¿Si ha llegado el momento de volver a la Roma? No»

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