Francesco Totti estará esta noche en el Estadio Olímpico de Roma para presenciar el gran partido de Champions League entre la Roma y el Real Madrid, pero esta mañana también ha acudido a la presentación del álbum de cromos Calciatori Panini 2026/2027, en el que figura como leyenda de la Serie A.

Tanto sobre el escenario como después, en la zona mixta, hubo numerosas referencias a la Roma y una broma que ya ha provocado las risas de sus aficionados. Para Gasperinil, definido como el jugador estrella del equipo, es posible creer en el Scudetto, pero no lo es, por ahora, su regreso al club. Estas fueron sus palabras.



