Gilardino tenía 42 años, Fabregas 37, así que yo les llevaba respectivamente 6 y 11 años a quienes cobraban por decirme lo que tenía que hacer. No son leyendas urbanas, es la pura verdad. Increíble, pero cierto. Una locura.

Para mantenerme en forma jugaba todos los lunes por la noche al fútbol 8, como dice el nombre, que quizá también sea un poco el deporte de los jubilados, del después del trabajo, pero me divertía y además marcaba, un poco rellenito, pero mi estado de forma no estaba nada mal. Me desenvolvía bien, uno no se olvida de cómo se toca un balón, de cómo se lanzan las faltas o se da una asistencia.

Me gustaba bromear en las entrevistas, vacilar un poco a algún periodista que aparecía por allí, como solo yo sé hacerlo: «Estoy listo para volver». El caso es que ese chiste lo escuchó todo el mundo. Y a alguien se le ocurrió una idea de locos.

"Francesco, si estás listo, entonces vuelve de verdad".