"Este es mi número". "Y este el mío". Era rubia, era guapísima, todos se daban cuenta. Era dulce, era inteligente, era interesante: qué bonito fue descubrirlo poco a poco, hablando con ella.

El primer beso llegó muchísimo tiempo después. Cerca de la Piazza del Popolo, en el coche, como dos críos, en penumbra. Tenía un poco de miedo, estaba de verdad emocionado. Besos había dado en mi vida, pero ese lo consideraba importantísimo. No podía fallarlo, como el penalti contra Australia en el Mundial de 2006. Momentos fundamentales para el futuro, himnos a la alegría.

Empecé a verme asaltado por las dudas del adolescente. ¿La beso yo o espero a que lo haga ella? ¿Cierro los ojos o los dejo abiertos? ¿Y si luego no le gusta? ¿La lengua entra o no? ¿Y si alguien nos ve? Por lo visto, nos dimos el beso correcto en el momento adecuado. Con Roma de fondo, y dentro de nosotros, y delante de nosotros.