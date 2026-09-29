"Pero yo me entrenaba con todo el equipo y hacía lo que tenía que hacer. Claro, el lunes o el martes trabajaba al margen por todos los golpes que había recibido el domingo, un poco de recuperación. ¿Mazzone es el entrenador que mejor me ha entendido de todos? Mazzone y Zeman. Bianchi quería echarme, no lo eché yo, sino el presidente Sensi.

Tenía influencia en el club... Quiero decir que, lógicamente, incidía, pero yo era jugador y era un jugador importante, el capitán de la Roma. Es normal que tuviera un peso específico, un peso diferente al de todos los demás. Pero no formaba parte de la mesa redonda".