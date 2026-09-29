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Totti: «¿Dybala? El 10 no se le da a quien lo hace bien en 6/7 partidos. ¿Volver a la Roma? Los matrimonios se hacen entre dos»
EL REGRESO A LA ROMA
«¿Mi fallido regreso al club con los estadounidenses? Los matrimonios siempre se hacen entre dos. Bueno, por desgracia pasa. Te casas y te separas, principio y final como en todas las cosas, creo, ¿no? Yo dejé un cargo de directivo, tres años de contrato y lo subrayo. Si tengo que quedarme en el club sin hacer nada, lo dejo. No robo el dinero».
LOS ENTRENADORES
"Pero yo me entrenaba con todo el equipo y hacía lo que tenía que hacer. Claro, el lunes o el martes trabajaba al margen por todos los golpes que había recibido el domingo, un poco de recuperación. ¿Mazzone es el entrenador que mejor me ha entendido de todos? Mazzone y Zeman. Bianchi quería echarme, no lo eché yo, sino el presidente Sensi.
Tenía influencia en el club... Quiero decir que, lógicamente, incidía, pero yo era jugador y era un jugador importante, el capitán de la Roma. Es normal que tuviera un peso específico, un peso diferente al de todos los demás. Pero no formaba parte de la mesa redonda".
POPULARIDAD
«¿Popularidad en Roma? Desde que lo dejé incluso ha aumentado. Quizá porque nací, crecí y morí con una sola camiseta. Cuando cierras veinticinco años de historia estás muerto y, en cambio, aquí en Roma, para todos, estoy vivo, vivísimo. Es la elección que hice, el amor que le di a la gente y la forma en la que siempre me he comportado con los demás».
El 10 para Dybala
«¿El 10 para Dybala? No se da un 10 solo porque juegues bien cinco, seis o siete partidos. Siempre he dicho que hay que preparar un camino que permita a un jugador importante quedarse mucho tiempo en la Roma. No existen los 10 de paso. Al final, la decisión de dar o no el 10 a Dybala o a Marco o a Luca le corresponde al club»
«Era embarazoso»
«Francesco, has dicho que de 2001 a 2008 eras vergonzoso. «Sí». Acompaña la respuesta con una sonrisa amplia, una de las suyas.
«¿Un italiano que se acercaba a mí? Todos decían Mancini, pero yo no es que lo haya vivido, estaba casi al principio. Él también en la Sampdoria jugaba de mediapunta, de delantero centro, un poco de todo. Pero no los mismos goles que he marcado yo. A mí también me gustaban las asistencias, antes de que Spalletti me hiciera jugar de delantero centro las encontraba más importantes que los goles»
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