¿Totti, directivo del Fenerbahçe? El club lo desmiente: «La noticia carece de fundamento»

Dado el alcance y la relevancia que esta noticia estaba empezando a adquirir en Turquía, el Fenerbahçe se vio obligado a desmentirla con un contundente comunicado: «La noticia publicada hoy (9 de noviembre de 2026) por el diario Sözcü con el título "La mente futbolística del Fenerbahçe", y posteriormente recogida y difundida también por otros medios de comunicación, según la cual Francesco Totti asumiría un cargo en la estructura directiva deportiva de nuestro club, carece por completo de fundamento. Instamos a los medios de comunicación que difunden noticias falsas sin antes verificarlas y confirmarlas a respetar los principios del periodismo y a actuar con responsabilidad».