Con motivo de sus 50 años, Francesco Totti ha concedido una larga entrevista a Ivan Zazzaroni para el Corriere dello Sport y, tras el primer adelanto, hoy ha llegado el momento de profundizar en la segunda parte de un largo diálogo repleto de entresijos ligados a su pasado sobre el campo, a su presente y al futuro. Obviamente, aderezado con muchísima Roma, pero no solo eso.
Totti: "De 2001 a 2008 daba vergüenza, sin mí no habríamos ganado el Mundial. Me habría ido al Milan. El arrepentimiento es no haber jugado con Ronaldo el Fenómeno"
"ERA VERGONZOSO"
Francesco, has dicho que de 2001 a 2008 dabas vergüenza. "Sí". Acompaña la respuesta con una sonrisa amplia, una de las suyas. ¿Un italiano que se acercaba a mí? Todos decían Mancini, pero yo no es que lo haya vivido, estaba casi al principio. También él en la Sampdoria jugaba de mediapunta, de delantero centro, un poco de todo. Pero no los mismos goles que he marcado yo. A mí también me gustaban las asistencias, antes de que Spalletti me hiciera jugar de delantero centro las encontraba más importantes que los goles"
Cassano y sus compañeros
«¿Los compañeros? Con el que mejor me entendí fue con Cassano. Sobre todo en el campo. Y luego Vincent (Candela, ndr). Con Antonio, de vez en cuando, también nos veíamos fuera y ha seguido siendo amigo con el paso del tiempo. Vincent y yo prácticamente crecimos juntos. Cuando llegó desde el Guingamp estaba muy descolocado, no conocía Roma, solo hablaba francés. Digamos que lo cuidé.
Soy de la opinión de que lo que cuenta es el campo. Fuera todos son muy buenos hablando o, antes del partido, animando al grupo. Por qué no haces esto, por qué no haces lo otro. Pero yo tengo que salir a jugar al fútbol, tengo un partido de noventa minutos, entro en el campo y me quiero divertir. Tienes que saber tú qué hacer. Si eres un futbolista profesional no necesitas mis sugerencias, ni un empujón».
UNA SOLA CAMISETA
«¿Popularidad en Roma? Desde que lo dejé incluso ha aumentado. Quizá porque nací, crecí y morí con una única camiseta. Cuando cierras veinticinco años de historia estás muerto y, en cambio, aquí en Roma, para todos, estoy vivo, vivísimo. Es la elección que hice, el amor que le di a la gente y cómo me he comportado siempre con los demás».
LOS MUNDIALES
"¿Si no hubiera ido al Mundial de 2006? No lo habrían ganado. Si hubiera ganado solo un Scudetto, dos Copas Italia, dos Supercopas y una Bota de Oro me habría quedado, como dicen en Roma, confinado dentro del Grande Raccordo Anulare. Y en cambio no, también porque ganar un Mundial no está al alcance de cualquiera. Lo gané, lo ganamos, pero en aquel Mundial estaba, entre comillas, mermado. Al 40, 50 por ciento"
Habría querido jugar con Cristiano Ronaldo
«¿Mi arrepentimiento? Me habría gustado jugar con Ronaldo, el Fenómeno. Imagínate cuánto nos habríamos divertido juntos. Conmigo detrás habría marcado 4, 500 goles. Con los ojos cerrados. ¿Como con Cassano? Son dos cosas diferentes. Maradona es el fútbol, es el balón, no hay rivales para él. Después vienen los demás».
LOS ENTRENADORES
Pero yo me entrenaba con toda la plantilla y hacía lo que tenía que hacer. Claro, eh, el lunes o el martes trabajaba al margen por todos los golpes que había recibido el domingo, un poco de recuperación. ¿Mazzone es el entrenador que mejor me ha entendido por encima de los demás? Mazzone y Zeman. Bianchi quería echarme, no le eché yo, sino el presidente Sensi.
Era influyente en el club... Quiero decir que, justamente, incidía, pero yo era jugador y era un jugador importante, el capitán de la Roma. Es normal que tuviera un peso específico, un peso diferente al de todos los demás. Pero no formaba parte de la mesa redonda".
¿VOLVER AL CLUB??
"¿Mi regreso frustrado al club con los estadounidenses? Los matrimonios siempre se hacen entre dos. Bueno, por desgracia pasa. Te casas y te separas, hay un inicio y un final como en todas las cosas, creo, ¿no? Yo dejé un cargo de directivo, tres años de contrato y lo subrayo. Si tengo que quedarme en el club para no hacer nada, lo dejo. No robo el dinero".
El 10 para Dybala
«No se da un 10 solo porque lo hagas bien en cinco, seis o siete partidos. Siempre he dicho que hay que preparar un camino que permita a un jugador importante quedarse mucho tiempo en la Roma. No existen los 10 de paso. Al final, la decisión de dar o no el 10 a Dybala o a Marco o a Luca le corresponde al club»
Habría ido al Milan
"¿Si hubiera tenido que dejar la Roma? Me habría ido al Milan, también porque de pequeño me había enamorado. Eran los años de Sacchi y de los tres holandeses, ganaban en todas partes, como italiano me había quedado deslumbrado. Era un equipo bonito de ver, realmente bonito"
Spalletti
"Por lo amargo. El hielo todavía no se ha derretido del todo. Pero me alegró volver a encontrarme con él. Hay que dejar de lado todo lo que ha pasado, también porque yo también me equivoqué, como dije antes. Me equivoqué al responder a algunas preguntas.
En el campo todo empezó en Bérgamo, lo recuerdo. Entré, me parece que 8 minutos en total, e hice gol. Luego, en el partido siguiente, siete minutos y volví a marcar. Para mí, eso es el don de Dios, que me puso la mano en la cabeza. Debió de haber dicho: “A este de aquí lo tengo que proteger yo. Sí, sí, no puede acabar así”".
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