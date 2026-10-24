El sentimiento de Tonali por el Milan sigue siendo fuerte a pesar de los años y los kilómetros de distancia. El centrocampista de Brescia hace balance ante los micrófonos de Sky de esta primera etapa de su aventura en el Tottenham, sin olvidar los colores del Milan, al que está unido desde siempre: «El Milan siempre será el equipo de mi corazón, independientemente del tiempo que pase. Incluso dentro de veinte años continuaré siguiéndolo siempre que mis compromisos me lo permitan, porque este sentimiento nunca cambiará».
Tottenham, Tonali no olvida: «Incluso dentro de veinte años seguiré al Milan siempre que mis compromisos me lo permitan, porque este sentimiento nunca cambiará»
EL MOMENTO EN EL TOTTENHAM
Tonali también se refirió al pasado lunes, cuando el Tottenham logró su primera victoria de la temporada en casa contra el Coventry: «El lunes supuso, en cierto modo, el cierre de esta primera parte de la temporada. Estamos creciendo continuamente, no debemos fijarnos en nuestro inicio, sino quedarnos con lo positivo. Las actuaciones han sido excelentes, todos quieren al entrenador, que sufre más que nadie aquí en el Tottenham. Sabemos que tenemos que dar mucho por él porque todavía no hemos hecho nada. Desde la semana pasada hemos estado mucho más unidos como grupo y no hay que detenerse. Ahora jugaremos fuera de casa y afrontaremos un partido difícil; hay que ser positivos y desplegar nuestro fútbol».
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias