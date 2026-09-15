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Emanuele Tramacere

Traducido por

Tottenham, para De Zerbi es una crisis sin fin: derrotado 3-1 por el Liverpool, eliminado de la Copa de la Liga y cuestionado por los aficionados

Tottenham
R. De Zerbi
Carabao Cup
Liverpool vs Tottenham
Liverpool

Otro tropiezo del Tottenham, que vuelve a ver portería, pero queda eliminado de la Carabao Cup por el Liverpool.

El de Anfield debía ser una prueba decisiva para el Tottenham y para Roberto De Zerbi. Los Spurs del técnico italiano entraron en una espiral negativa de 0 goles marcados y solo dos puntos en las cuatro primeras jornadas de la Premier League, y se aferraban a la Copa de la Liga (donde llegó el único resultado amplio y positivo de la temporada, en el 5-1 contra el Brentford) para intentar levantarse y aliviar el ambiente alrededor del equipo.


La empresa no era ni sencilla ni mucho menos segura, dado que delante no estaba un equipo cualquiera, sino el Liverpool, que jugaba en casa, y que también necesitaba un nuevo impulso positivo en la nueva aventura de Andoni Iraola tras los tres empates en 4 partidos de Premier. Al final, como siempre, fue el campo el que dictó sentencia y el 3-1 final no hizo más que certificar la crisis que atraviesa el equipo londinense.


  • LOS MISMOS PROBLEMAS

    Con una larga lista de ausencias por lesión, entre ellas también Sandro Tonali, De Zerbi elige una formación cercana a la de los titulares habituales que tiene a su disposición, mientras que Iraola opta por una rotación razonada apoyándose también en varios jóvenes. El partido es entretenido y equilibrado, con ocasiones para ambas partes y la mala suerte de los Spurs de no materializarlas.

    En el otro lado, en cambio, el Liverpool no falla, primero con Mac Allister en la primera parte y luego con Gakpo, un hombre pedido con insistencia en el mercado en verano por el técnico italiano, en la segunda mitad a pase del argentino. La mala salida de Mamardashvili permite a Gallagher reabrir el partido a balón parado, pero el arreón final y la entrada de Solanke y Maddison no trae el gol del empate del Brighton, sino el de Szoboszlai para el 3-1 que cierra el partido en el tiempo añadido.

    • Anuncios

  • IMPUGNACIÓN

    La crisis del Tottenham no encuentra, por tanto, fin y, además de la decepción del entrenador italiano y del equipo, ha estallado la protesta entre los aficionados de los Spurs. Y en el punto de mira está precisamente Roberto De Zerbi, considerado un entrenador «sin experiencia».

    Un cambio en el banquillo no se vislumbra de momento, pero el próximo partido contra el Aston Villa, que en la liga incluso lo ha hecho peor y necesita igualmente puntos fundamentales para remontar, podría ser el encuentro decisivo de este accidentado recorrido.

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