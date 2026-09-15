El de Anfield debía ser una prueba decisiva para el Tottenham y para Roberto De Zerbi. Los Spurs del técnico italiano entraron en una espiral negativa de 0 goles marcados y solo dos puntos en las cuatro primeras jornadas de la Premier League, y se aferraban a la Copa de la Liga (donde llegó el único resultado amplio y positivo de la temporada, en el 5-1 contra el Brentford) para intentar levantarse y aliviar el ambiente alrededor del equipo.





La empresa no era ni sencilla ni mucho menos segura, dado que delante no estaba un equipo cualquiera, sino el Liverpool, que jugaba en casa, y que también necesitaba un nuevo impulso positivo en la nueva aventura de Andoni Iraola tras los tres empates en 4 partidos de Premier. Al final, como siempre, fue el campo el que dictó sentencia y el 3-1 final no hizo más que certificar la crisis que atraviesa el equipo londinense.



