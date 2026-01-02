Getty Images Sport
Tottenham confirma la salida del goleador de la Europa League Brennan Johnson en un acuerdo de £35 millones con Crystal Palace
Tottenham confirma la salida de Johnson
Johnson llegó a los Spurs a finales del mercado de fichajes de verano de 2023 por un monto reportado de £47.5m ($60.5m/€56m) desde Nottingham Forest y rápidamente se convirtió en una parte importante del once inicial del antiguo entrenador Postecoglou en el norte de Londres, anotando 18 goles en todas las competiciones en su segunda temporada en el club después de solo haber marcado cinco en su campaña de debut. Su gol más importante sin duda llegó en la final de la Europa League, con su finalización poco elegante suficiente para vencer al Manchester United y poner fin a la sequía de trofeos del Tottenham en mayo pasado.
Un comunicado de Tottenham dice: "Hemos llegado a un acuerdo con el Crystal Palace para la transferencia de Brennan Johnson.
"El internacional galés de 24 años tendrá su nombre grabado para siempre en nuestra historia como el goleador ganador en la final de la UEFA Europa League de la temporada pasada, su esfuerzo desde corta distancia resultando ser el único gol del partido mientras derrotábamos al Manchester United en Bilbao.
"Agradecemos a Brennan por su contribución y le deseamos lo mejor para el futuro."
Casualmente, su última aparición con la camiseta del Tottenham fue hace menos de una semana en su ajustada victoria 1-0 sobre el Palace, donde Archie Gray anotó el único gol del partido.
- Getty Images Sport
Johnson: 'Estoy realmente emocionado y feliz'
Johnson ahora tendrá la oportunidad de comenzar de nuevo después de perder el favor bajo el actual entrenador de los Spurs, Frank. El propio Palace ha experimentado un bache, sin ganar en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con su falta de contundencia en ataque como un problema particular. La llegada del extremo de 24 años debería darles un impulso antes de los complicados encuentros contra Newcastle y Aston Villa, mientras también ofrecen fútbol europeo en la forma de la Conference League, donde las Águilas actualmente se encuentran en el décimo lugar en la tabla de la fase de liga.
Johnson dijo en el sitio web del Palace: "Estoy muy emocionado y muy feliz. El Crystal Palace es un gran club, uno que siempre he admirado. Es un gran momento para mí estar aquí y unirme al viaje en el que está este club; estoy súper emocionado."
El entrenador Oliver Glasner dijo: "Estoy realmente encantado de que Brennan se haya unido al club. Llega muy temprano en la ventana, así que crédito para el club por hacer que esto suceda tan rápido.
"Brennan nos dará opciones en nuestro juego de ataque con su ritmo y capacidad de marcar goles, y con todos los partidos que se avecinan, será una valiosa adición al equipo."
Johnson mantuvo conversaciones con Glasner antes de firmar oficialmente por el club de Croydon para entender su rol en el equipo. Justin Devenny y Yeremi Pino han estado jugando en los roles de apoyo detrás del delantero principal Jean-Philippe Mateta en las últimas semanas, con Ismaila Sarr actualmente en deberes internacionales con Senegal en la Copa Africana de Naciones.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén vistas previas de expertos, predicciones basadas en datos y perspectivas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Cómo Johnson cayó en desgracia en el Spurs
Johnson fue una pieza clave del Tottenham de Postecoglou, pero su valía fue rápidamente ignorada tras la llegada de Frank. La incorporación de Mohammed Kudus desde el West Ham añadió aún más competencia por los puestos y Johnson no ha logrado volver al equipo, haciendo solo seis titulares en la Premier League durante la temporada 2025-26 y contribuyendo con solo cuatro goles.
Frank admitió tras el empate sin goles con Brentford el jueves que una transferencia era inminente, diciendo: "Sí, obviamente hay algunos rumores y probablemente esté cerca de algunos de esos rumores".
- Getty Images Sport
Johnson llevará el número 11 con el Palace.
Johnson ha firmado un contrato de cuatro años y medio con el Palace y llevará el número 11 en Selhurst Park. Su nuevo club espera que esté disponible de inmediato, ya que el Palace visitará a Newcastle el domingo antes de recibir a Aston Villa. También hay próximos enfrentamientos con Macclesfield en la FA Cup, Sunderland, Chelsea y Nottingham Forest.
En cuanto al Tottenham, puede que tengan que reinvertir el dinero en algunos negocios de transferencia de enero. Los Spurs están languideciendo en el puesto 12 y tienen una larga lista de lesiones, con Frank admitiendo que puede necesitar algunos refuerzos antes de que cierre la ventana al final del mes.
Recientemente dijo: "Estamos, estaremos en el mercado. Definitivamente estamos interesados en, si podemos, fortalecer el equipo. Lo haremos, lo he dicho varias veces antes, creo que es muy importante, por supuesto hay diferentes tipos que puedes agregar a un equipo. Pero lo principal es que los que añadamos sean los que realmente pensamos que pueden mejorar el equipo. Y luego, como es normal, puede haber salidas si quieres intentar tener un equipo ajustado."
Anuncios