Tottenham confirma la salida del goleador de la Europa League Brennan Johnson en un acuerdo de £35 millones con Crystal Palace

Johnson llegó a los Spurs a finales del mercado de fichajes de verano de 2023 por un monto reportado de £47.5m ($60.5m/€56m) desde Nottingham Forest y rápidamente se convirtió en una parte importante del once inicial del antiguo entrenador Postecoglou en el norte de Londres, anotando 18 goles en todas las competiciones en su segunda temporada en el club después de solo haber marcado cinco en su campaña de debut. Su gol más importante sin duda llegó en la final de la Europa League, con su finalización poco elegante suficiente para vencer al Manchester United y poner fin a la sequía de trofeos del Tottenham en mayo pasado.

Un comunicado de Tottenham dice: "Hemos llegado a un acuerdo con el Crystal Palace para la transferencia de Brennan Johnson.

"El internacional galés de 24 años tendrá su nombre grabado para siempre en nuestra historia como el goleador ganador en la final de la UEFA Europa League de la temporada pasada, su esfuerzo desde corta distancia resultando ser el único gol del partido mientras derrotábamos al Manchester United en Bilbao.

"Agradecemos a Brennan por su contribución y le deseamos lo mejor para el futuro."

Casualmente, su última aparición con la camiseta del Tottenham fue hace menos de una semana en su ajustada victoria 1-0 sobre el Palace, donde Archie Gray anotó el único gol del partido.