Tottenham confirma el fichaje de Sandro Tonali por 116 millones, parte de los cuales recibirá el Milan

Tonali declaró: «Estoy muy feliz de estar aquí. Desde que llegué al centro de entrenamiento sentí algo especial. Se mencionaba a cuatro o cinco clubes interesados, pero para mí solo existía uno. Hablé con el entrenador durante casi dos horas sobre el club, la afición, el estadio y nuestro fútbol. Fue mágico: tenía que fichar por el Tottenham y lo supe al instante. He jugado contra el Tottenham varias veces y siempre he encontrado un ambiente fantástico, creado por unos aficionados extraordinarios. Estoy deseando que empiece la temporada».