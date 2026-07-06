Sandro Tonali, nacido en 2000, deja el Newcastle y ficha por el Tottenham de De Zerbi por 110 millones de libras (116 millones de euros). El Manchester United también lo buscó, pero el italiano prefirió a losSpurs, que buscan recuperarse tras una temporada complicada. Es el segundo fichaje millonario en el centro del campo, después de los 92 millones invertidos en Mateus Fernandes, del West Ham.
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Tottenham confirma el fichaje de Sandro Tonali por 116 millones, parte de los cuales recibirá el Milan
LAS PALABRAS DE TONALI
Tonali declaró: «Estoy muy feliz de estar aquí. Desde que llegué al centro de entrenamiento sentí algo especial. Se mencionaba a cuatro o cinco clubes interesados, pero para mí solo existía uno. Hablé con el entrenador durante casi dos horas sobre el club, la afición, el estadio y nuestro fútbol. Fue mágico: tenía que fichar por el Tottenham y lo supe al instante. He jugado contra el Tottenham varias veces y siempre he encontrado un ambiente fantástico, creado por unos aficionados extraordinarios. Estoy deseando que empiece la temporada».
LAS PALABRAS DE DE ZERBI
De Zerbi declaró: «Sandro es un jugador especial y un excelente fichaje para el Tottenham. Lo sigo desde sus inicios en el Brescia, el equipo de mi ciudad natal. Estoy encantado de trabajar con él. A pesar de tener otras ofertas, dejó claro que quería venir al Tottenham, y sé que nuestra afición valorará lo que aportará al equipo».
SALARIO DE TONALI
Según rumores desde Inglaterra, Tonali ganará 12 M€ netos por temporada en el Tottenham, frente a los 8 M€ del Newcastle. Es el primer italiano en superar los 100 M€ de traspaso y el mejor pagado de la historia. El récord lo tenía Mateo Retegui, fichado por el Al-Qadsiah al Atalanta en 2025 por 68,5 millones.
¿CUÁNTOS INGRESOS TIENE EL MILÁN?
El Milan ingresará algo menos de 10 millones de euros por la venta de Tonali al Tottenham, ya que tiene derecho a un 10 % de los beneficios más la contribución solidaria.
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