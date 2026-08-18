Aunque las primeras sensaciones fueron abrumadoramente positivas, Van Dijk admitió que forjar una pareja de centrales fiable llevará tiempo y paciencia. El neerlandés subrayó la importancia de adquirir una valiosa experiencia de partido juntos.

«Creo que [Jacquet] lo hizo bien, igual que Ronald», dijo Van Dijk, en declaraciones recogidas por ESPN. «Es un comienzo, un buen comienzo, así que ojalá pueda seguir así. [Las relaciones] se construyen jugando partidos. No diré que sea la única manera, pero los partidos son totalmente distintos a los entrenamientos.

«El inglés de Jeremy es, diría yo, un poco mejor que el de Ronald, pero al final todos somos bastante buenos futbolistas. Podemos ver y oler algunos momentos sobre cómo defender determinadas situaciones. Pero está bastante claro que necesitas forjar una conexión juntos y eso lleva algo de tiempo. En mi opinión, eso es absolutamente normal, pero ojalá podamos ponerlo en marcha lo antes posible.

«Como he dicho, creo que [Jacquet] lo hizo bien. Creo que acabó un poco cansado, pero es absolutamente normal cuando juegas tus primeros 45 minutos después de tanto tiempo. Ahora depende de él recuperarse. Mañana por la mañana volveremos al campo y luego trabajaremos de cara al Newcastle. St James' Park siempre será un partido complicado».