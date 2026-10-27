¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Nico Paz Como 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Torino-Como EN DIRECTO: crónica, goles y jugadas destacadas, alineaciones y ficha del partido

Torino vs Como
Serie A
Torino
Como

Abate desafía a Fabregas en la 9.ª jornada de la Serie A

Torino y Como juegan esta noche a las 20:45 en el Estadio Olímpico Grande Torino, en un partido correspondiente a la 9.ª jornada de la Serie A. En la clasificación, el Torino de Ignazio Abate suma 13 puntos y ocupa la octava posición, mientras que el equipo de Cesc Fabregas es quinto con 17 puntos. El árbitro será Collu, con Marini en el VAR.

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    ...

  • ALINEACIONES Y FICHA DEL PARTIDO

    TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Entr. Abate.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Kambwala, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Kean. Entr. Fàbregas.


    ÁRBITRO: Collu

    AMONESTADOS:

    EXPULSADOS:

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
TOR

TOR

Serie A

27 oct 2026

COM

COM