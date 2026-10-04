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¡Toque de capitán! Rodri, goleador, elogia a una La Roja «madura» tras acabar con su sequía goleadora en Oviedo
Rodri guía a España hacia la victoria ante una disciplinada Chequia
El capitán de España, Rodri, firmó una influyente actuación en el centro del campo y marcó el segundo gol de su equipo en la victoria por 3-1 ante Chequia en el Grupo 3 de la UEFA Nations League en Oviedo. Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto seis antes de que Rodri doblara la ventaja con una precisa definición lejana.
Jiří Sláma recortó distancias para Chequia antes de que el suplente Mikel Merino sentenciara la victoria de España en los últimos minutos.
El resultado mantiene la ventaja de tres puntos de España sobre Inglaterra al frente del Grupo 3.
- Photo Players Images
La capitana destaca la resiliencia de la República Checa y la profundidad de la plantilla
Hablando después del partido, Rodri admitió que sabía que el seleccionador de Chequia, Santi Denia, plantearía un desafío táctico formidable. El centrocampista elogió la capacidad de España para superar los momentos difíciles con serenidad pese a los numerosos cambios en el once inicial.
Rodri subrayó que todos los jugadores de la plantilla deben estar plenamente preparados.
«Fue un partido duro, le dije a Santi que le conocemos bien a él y a los suyos y que Chequia es un equipo muy bien trabajado», dijo Rodri en TDP. «Tuvimos que trabajar mucho para ganar, pero el equipo supo jugar el partido con madurez. Hubo muchos cambios, pero nuestro equipo sigue rindiendo al máximo nivel. Necesitamos que todo el mundo esté plenamente implicado».
Una centrocampista busca mantener su impulso goleador
Rodri admitió que marcar con la selección tenía un significado especial dado su reciente sequía goleadora con La Roja. El mediocentro del Manchester City espera que su gol en la primera parte impulse nuevas aportaciones ofensivas en los próximos partidos.
La victoria de España amplió su notable racha de imbatibilidad en todas las competiciones hasta los 41 partidos.
«Siempre es algo muy especial marcar con la selección», añadió Rodri. «Últimamente no estaba marcando muchos goles, así que espero encontrar ahora algo de impulso; es importante, todos tenemos que contribuir de cara al gol».
- Pressinphoto
España busca sellar su plaza en las eliminatorias contra Croacia
Rodri y sus compañeros viajan ahora para medirse a Croacia el 6 de octubre, con el objetivo de sellar oficialmente su plaza en la fase eliminatoria de la Nations League. El capitán espera otra exigente prueba física lejos de casa.
Chequia sigue colista del Grupo 3 sin haber sumado ningún punto.
España aspira a mantener su campaña perfecta en su próximo partido.
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