El capitán de España, Rodri, firmó una influyente actuación en el centro del campo y marcó el segundo gol de su equipo en la victoria por 3-1 ante Chequia en el Grupo 3 de la UEFA Nations League en Oviedo. Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto seis antes de que Rodri doblara la ventaja con una precisa definición lejana.

Jiří Sláma recortó distancias para Chequia antes de que el suplente Mikel Merino sentenciara la victoria de España en los últimos minutos.

El resultado mantiene la ventaja de tres puntos de España sobre Inglaterra al frente del Grupo 3.