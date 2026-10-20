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¡Toque de atención! Bastoni pide a sus compañeros del Inter que dejen a un lado el ego y afronten la cruda realidad
El Inter de Milán, obligado a reaccionar tras un revés europeo
El defensa del Inter de Milán Alessandro Bastoni compareció en representación de la plantilla junto al entrenador Cristian Chivu antes del partido del miércoles contra el Shakhtar Donetsk en San Siro, correspondiente a la Liga de Campeones de la UEFA. El Inter busca recuperarse de la trepidante derrota por 4-3 ante el Club Brujas en la segunda jornada.
Pese a mantener un historial invicto frente al campeón ucraniano, Bastoni advirtió de que sumar los tres puntos es imprescindible para seguir en la lucha por acabar entre los ocho primeros.
«Mañana estamos obligados a sacar un resultado o será imposible entrar entre los ocho primeros», afirmó Bastoni.
- AFP
Bastoni exige un baño de realidad y habla de los errores individuales
Al reflexionar sobre las dificultades recientes del Inter, Bastoni insistió en que el equipo debe dejar atrás las glorias pasadas y asumir responsabilidades individuales. «Tenemos que mirar más a la realidad. Las finales y los recorridos que hemos tenido en la Champions League en los últimos años son cosa del pasado», declaró Bastoni.
«El calendario y los últimos partidos deben hacernos poner los pies en la tierra. A partir de mañana, tenemos que dar una respuesta contundente».
«Cada uno de nosotros debe actuar con honestidad intelectual... Si analizas las jugadas concretas, ves muchos errores individuales», añadió el defensa.
Un defensa señala la escasa capacidad para detectar el peligro en defensa
Al abordar por qué el Inter ha empezado perdiendo seis veces en todas las competiciones esta temporada, Bastoni apuntó a factores psicológicos más que a los planteamientos tácticos. «Nunca he visto al equipo saltar al campo desconcentrado o con exceso de confianza», explicó Bastoni. «Quizá percibimos mal el peligro».
«Pensamos que es difícil marcar goles y cometemos errores banales».
«Reducir esto será difícil... pero, si lo conseguimos, estoy seguro de que encajaremos menos goles y progresaremos», señaló.
- IPA Sport
El Inter busca una reacción crucial en casa
Tras un nuevo baño de realidad, el Inter de Milán recibe al Shakhtar Donetsk de Arda Turan, que atraviesa un buen momento y llega a Lombardía con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.
El equipo de Cristian Chivu busca aprovechar el factor campo en San Siro para lograr su primera victoria europea de la fase de liga.
El Inter de Milán se enfrenta al Shakhtar Donetsk el miércoles por la noche a las 20:00, hora de verano británica.
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