Topps convierte la icónica foto de Lionel Messi con el pequeño Lamine Yamal en brazos en una tarjeta coleccionable «1 de 1» tras el «alucinante» encuentro en la final del Mundial

La historia cobró más relevancia cuando Messi habló sobre la foto antes de la final del Mundial. La imagen se tomó durante una campaña de UNICEF cuando él jugaba en el Barcelona, mucho antes de que Yamal destacara como joven talento.

«Esa foto es increíble», afirmó, según recoge ESPN. «Me hice una foto con él cuando era un bebé. Es una locura que ahora los dos estemos jugando en el Mundial».