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Topps convierte la icónica foto de Lionel Messi con el pequeño Lamine Yamal en brazos en una tarjeta coleccionable «1 de 1» tras el «alucinante» encuentro en la final del Mundial
Una imagen emblemática se convierte en una tarjeta coleccionable
Topps lanzará una tarjeta coleccionable única con la foto de Messi sosteniendo al pequeño Yamal. Se incluirá en las cajas de Topps Stadium Club UCC, que saldrán a finales de año. El anuncio llega tras la final del Mundial, donde Yamal ayudó a España a vencer 1-0 a la Argentina de Messi, reviviendo esa imagen inolvidable.
- AFP
Messi reflexiona sobre un reencuentro extraordinario
La historia cobró más relevancia cuando Messi habló sobre la foto antes de la final del Mundial. La imagen se tomó durante una campaña de UNICEF cuando él jugaba en el Barcelona, mucho antes de que Yamal destacara como joven talento.
«Esa foto es increíble», afirmó, según recoge ESPN. «Me hice una foto con él cuando era un bebé. Es una locura que ahora los dos estemos jugando en el Mundial».
De una sesión fotográfica benéfica a la historia
Lo que empezó como una sesión fotográfica benéfica se convirtió en un momento emblemático del fútbol. Messi se convirtió en una leyenda del Barcelona tras ganar numerosos títulos, mientras que Yamal se consolidó como una de las mayores estrellas de España en el mismo club. Su reencuentro en la final del Mundial reflejó el simbólico paso del testigo entre generaciones.
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Ambas estrellas miran ahora hacia el futuro
La final del Mundial 2026 podría ser la despedida de Messi de la selección, pues a sus 39 años se espera que se retire tras una brillante carrera internacional. Ambos jugadores disfrutarán ahora de un descanso después de disputar los ocho partidos de sus equipos en el torneo. Yamal regresará al Barcelona para la temporada 2026-27 de LaLiga, y Messi se reincorporará al Inter de Miami cuando se reanude la MLS.
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