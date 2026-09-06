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Tony D’Amico insiste en que Manu Kone aportará a la Roma después de que fracasara su traspaso al Chelsea
Kone sigue en el Olímpico pese al interés del Chelsea
D’Amico ha expresado su enorme satisfacción porque Kone siga en el Stadio Olimpico tras un desenlace dramático del mercado de fichajes de verano. El internacional francés fue objeto de intensas especulaciones y de una importante ofensiva de última hora por parte del gigante de la Premier League Chelsea, que buscaba reforzar sus opciones en el centro del campo con el talentoso exjugador del Borussia Monchengladbach.
En declaraciones a Sky Sport Italia, D’Amico fue transparente sobre la postura del club respecto a sus activos más valiosos. «Antes del partido contra la Fiorentina, dije que sería difícil para nosotros desprendernos de jugadores importantes tan cerca del final del mercado, y así fue», señaló D’Amico. «Kone es un jugador importante, estamos contentos de que se quedara con nosotros y confiamos en que aporte su contribución durante la temporada».
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La influencia de Gasperini y la evolución táctica
Aunque la directiva desempeñó su papel al rechazar al Chelsea, la influencia del entrenador Gian Piero Gasperini fue igual de decisiva. El veterano técnico ha sido un firme defensor del jugador de 25 años y lo considera una pieza clave de su centro del campo. Los informes sugieren que Gasperini vetó personalmente cualquier posible venta, al considerar que perder un perfil así sin un recambio inmediato habría puesto en peligro las aspiraciones de la Roma tanto en la competición doméstica como en la próxima campaña de la Liga de Campeones, que comienza con un duelo de máxima exigencia contra el Fenerbahce.
Flexibilidad táctica y la irrupción de la juventud
Más allá del drama del mercado de fichajes, la Roma busca adaptar su planteamiento táctico mientras se prepara para un calendario exigente que incluye el regreso de la Liga de Campeones. Uno de los principales temas de debate ha sido la incapacidad del club para asegurar un atacante de banda especializado, un perfil solicitado específicamente por Gasperini. D’Amico, sin embargo, apuntó a soluciones internas y al desarrollo del reciente fichaje Rodrigo Mora, que llegó al club procedente del FC Porto.
«Rodrigo Mora puede ocupar ese rol con el tiempo, estamos convencidos de que con trabajo podrá jugar en banda», explicó D’Amico. Este enfoque en el crecimiento interno también queda reflejado en la continuidad de Emanuele Lulli, canterano del club. El joven ha logrado mantener al nuevo fichaje Nahuel Molina fuera del once inicial, ganándose elogios por su madurez y calidad técnica. D’Amico añadió: «Estamos muy orgullosos de Lulli, que está manejando la situación con mucha calma, y eso marca la diferencia para poder hacerlo en este ambiente».
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El estado físico de la plantilla y las aspiraciones europeas
Mientras se apagan los rumores de traspasos, en Trigoria el foco ha vuelto al campo y a la gestión de piezas clave. Había una gran preocupación por el estado físico de Paulo Dybala y Evan Ndicka. Ndicka, en particular, había hecho saltar las alarmas tras retirarse durante el calentamiento en el anterior partido contra el Lecce. Sin embargo, ambos jugadores lograron dejar atrás sus respectivas molestias musculares, lo que supone un gran impulso para Gasperini y subraya la profundidad y la capacidad de reacción de la plantilla de cara a un calendario cargado.
En su transición del mercado de fichajes al escenario de la Champions League, el club parece unido en su visión, equilibrando la experiencia de estrellas consolidadas con la energía de los canteranos y la ingeniosidad táctica de su entrenador.
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