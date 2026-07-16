«¡Tonterías!»: Michael Owen critica el «equipo de bar» de Thomas Tuchel tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026

En una dura valoración del partido de Inglaterra en Atlanta, Owen criticó las decisiones tácticas de Tuchel. Aunque Anthony Gordon adelantó a Inglaterra, el equipo se replegó con 11 hombres atrás, un error de juicio para Owen.

En declaraciones a BBC Sport, el exdelantero del Liverpool y del Real Madrid afirmó: «Retroceder, replegarse, meter a once hombres en tu área y limitarte a despejar balones con fuerza, cabecear o lo que sea, y recibir un pelotazo en la cara… La gente cree que eso es valiente. No lo es. Es todo lo contrario. El fútbol no consiste en recibir un balonazo en la nariz hasta sangrar y que todos digan: “Sí, eso es fantástico, mirad qué valientes somos”. Eso es una tontería. Puedo conseguir que el equipo de mi pub local haga eso».