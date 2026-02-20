«¡Tonterías!» Anthony Gordon responde a los rumores sobre su traspaso al Arsenal y al Liverpool tras alcanzar su mejor forma en el Newcastle

No es la primera vez que Gordon se ve envuelto en especulaciones. Solo 18 meses después de completar su fichaje por 40 millones de libras (54 millones de dólares) por el St James' Park en enero de 2023, se habló de su regreso a sus raíces en Merseyside.

Gordon, formado en la cantera del Everton, creció como aficionado del Liverpool y nunca ha ocultado que le gustaría vestir la famosa camiseta roja, tras haber sido descartado por el gigante de Anfield a los 11 años.

Anteriormente había admitido que el fracaso de su fichaje por el Merseyside en 2024 —un verano en el que disputó su primer gran torneo como internacional absoluto— le afectó mentalmente y le llevó a buscar un respiro del estrés del fútbol profesional.

Gordon declaró al Daily Mail: «Fue difícil para mí porque, por un lado, tenía la Eurocopa, que fue horrible para mí mentalmente. Estaba allí, pero no jugaba. Luego estaba el tema del traspaso. Con las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR), pensé que me iría en algún momento del mercado. No fue así. Tuve que hacerme a la idea [de fichar por el Liverpool] al principio, y luego volver a hacerme a la idea [cuando no sucedió] fue difícil. Soy un ser humano. Es realmente difícil».