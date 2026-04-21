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Toni Kroos, icono del Real Madrid, responde a los rumores sobre un posible cambio de opinión respecto a su retirada tras ganar el Premio Laureus
Icon recibe reconocimiento mundial
Kroos recibió el Premio a la Inspiración en los Laureus 2026, en reconocimiento a su carrera, con un Mundial y seis Champions. Retirado desde 2024, el alemán respondió con frustración a las preguntas sobre un posible regreso al Real Madrid y rechazó comentar más sobre su exequipo.
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Kroos cierra el paso
En declaraciones a los periodistas en el acto, recogidas por AS, Kroos reiteró que su etapa como jugador ya acabó y que retirarse en el momento perfecto evita riesgo de empañar su legado. Molesto por las preguntas sobre el Bernabéu, añadió: «No responderé a más preguntas sobre el Real Madrid».
No me arrepiento de haberme jubilado
Al preguntarle si había pensado en volver por las necesidades actuales del equipo, el jugador de 36 años aclaró que ya había pasado a otra etapa de su vida.
Kroos añadió: «No, nunca se me ha pasado por la cabeza. Lo dejé como quería: cerré ese capítulo y, aunque pensara en volver, ya es tarde. Siempre he sentido que no podría haber terminado mejor; todo lo que hubiera venido después habría sido peor.
Ahora tengo otras motivaciones y proyectos. Ese capítulo terminó bien; me fui feliz y sin sentir que podría haber hecho más.
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Nos espera una dura batalla
Tras su eliminación a manos del Bayern Múnich en cuartos de la Champions, el Real Madrid se centra en La Liga. El equipo de Álvaro Arbeloa, segundo a nueve puntos del Barcelona, necesita ganar el martes al Alavés para mantener alive sus opciones de título.