Toni Kroos defiende a Vinicius Jr después de su berrinche tras la sustitución en el Clásico e insiste en que 'nadie puede juzgar' a la estrella del Real Madrid
Vinicius domina al Barcelona antes de ser sustituido
Vinicius Jr hizo girar alarde alrededor de la defensa del Barcelona, especialmente al lateral derecho Jules Kounde, en lo que fue quizás la actuación más electrizante del brasileño hasta ahora bajo el mando de Xabi Alonso. El número 7 del Real Madrid estaba motivado para demostrar un punto tras los comentarios controvertidos antes del partido por parte de Lamine Yamal, ya que jugó un papel vital en ayudar a su equipo a romper su racha de derrotas contra sus archirrivales el domingo, a pesar de no registrar un gol o una asistencia.
En un partido manchado por la controversia tanto antes del inicio como después del pitido final, la reacción de Vinicius al ser sustituido después de 72 minutos pareció haber estropeado el ambiente dentro del vestuario en medio de las celebraciones jubilosas tras la victoria.
Alonso decidió sacar a su estrella del campo por Rodrygo en el minuto 72, con el partido delicadamente equilibrado a favor de los anfitriones por 2-1. Sin embargo, el ex prodigio del Flamengo no estaba nada contento y montó un berrinche, diciendo las palabras "me voy de este equipo" antes de dirigirse indignado por el túnel en el Bernabéu. Poco después, fue capturado sentado en el banco del Madrid, antes de involucrarse en una pelea verbal con Yamal mientras las tensiones aumentaban entre los dos némesis después de tiempo completo.
- IMAGO / Alberto Gardin
Kroos entiende la reacción de Vinicius pero ofrece consejo sobre la 'ira'
Hablando en su podcast Einfach mal Luppen, Kroos defendió a Vinicius y dijo: "Cuando juegas un partido excepcional, especialmente en un juego como este, no estás contento. A mí nunca me gustó ser sustituido tampoco. Pero para ser justo, nunca me he ido directamente al vestuario después. Siempre se puede juzgar desde fuera, pero me gusta tener en cuenta que, en realidad, nadie, excepto aquellos que están allí, en un Clásico y frente a 80,000 espectadores con el marcador 2-1, sabe que uno quiere cualquier cosa menos irse. Nadie puede juzgar o imaginar esa emoción. O muchas veces, la mayoría de los que lo juzgan simplemente no pueden ponerse en su posición.
"En el frío de la luz del día y con un poco de distancia, probablemente pensará: 'Bueno, puedo controlar un poco más la ira'. Podría mantener su ira para sí mismo un poco más. Entiendo su ira, pero como se puede ver en las imágenes, no se transmite de la manera ideal. Aun así, quiero señalar que es una situación emocionalmente excepcional estar allí abajo en un partido como ese. Lo he vivido muchas veces, así que no siempre hay que tomar todo tan en serio. Los entrenadores tampoco suelen hacerlo. Especialmente aquellos que solían ser jugadores."
El Madrid no sancionará a Vini Jr tras la controversia
Un informe de la publicación española AS el lunes reveló que el Madrid está "enojado" con Vinicius, calificando su arrebato tras su sustitución de injustificable. El club no impondrá ninguna multa, sanción o medida disciplinaria al jugador de 25 años. Aunque la palabra desde las oficinas del Madrid es que nadie esperaba que fuera sustituido, están completamente detrás de Alonso y mostrarán total apoyo a cualquier decisión que tome en el campo. El informe añadió además que el club no intervendrá en este asunto, permitiendo que Alonso maneje la situación. El Madrid respaldará la decisión de su entrenador.
"¿El carácter de Vini? Hay diferentes personalidades en cualquier vestuario. Ahora vamos a disfrutar de la victoria, luego tendremos una conversación, seguro," dijo Alonso tras la victoria en el Clásico, insinuando que definitivamente mantendrá conversaciones con el internacional brasileño.
- AFP
El Real Madrid enfrenta un calendario desafiante
Con el impulso a favor de los Blancos, se enfrentarán a continuación al Valencia en el Santiago Bernabéu este fin de semana. Según los informes, las entradas para el partido ya están agotadas. Después de este juego, sin embargo, los hombres de Alonso jugarán cinco partidos consecutivos fuera de casa, que incluyen viajes a Liverpool y Olympiacos en la Liga de Campeones.