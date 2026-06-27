Las expectativas sobre Jamal Musiala y Florian Wirtz eran altísimas, pero su peligro con el regate se neutralizó por el juego físico de Ecuador. En un directo de TikTok con Lukas Podolski, Kroos discrepó de Nagelsmann, que no dudaba del deseo de ganar de sus jugadores.

Kroos afirmó: «Debe ser difícil jugar contra nosotros; eso exige defender bien y mostrar garra. Aún no lo hacemos. Necesitamos a [Jamal] Musiala y [Florian] Wirtz en plena forma, y ahora no la tenemos.

Si no mejoramos, no aguantaremos mucho. Antes jugábamos mal, como ante Argelia, pero igual ganábamos. No veo eso en el equipo actual.

«Este grupo lo da todo, pero no comparto que la complacencia no influya: cuando ya estás clasificado, es humano que afecte. Además, no somos un equipo físico».