Toni: «¿Crisis del fútbol? El Inter nos ha engañado. Hay pocos directivos que sepan de fútbol. A los jóvenes italianos les vendrían bien Baggio y Maldini»

Luca Toni, exdelantero del Fiorentina y del Bayern de Múnich, además de campeón del mundo con Italia en 2006, concedió una larga entrevista a La Repubblica en la que habló abiertamente sobre el mal momento que atraviesa el fútbol italiano y sobre los decisivos partidos de clasificación para el próximo Mundial que se disputarán en Bérgamo contra Irlanda del Norte en la primera ronda del 26 de marzo.

Según el exdelantero, el problema, puesto de manifiesto por el fracaso en la Liga de Campeones, es estructural —con las dos finales del Inter que nos hicieron creer que todo iba bien— y tiene que ver con la formación de los directivos italianos y de nuestras canteras, que necesitarían exfutbolistas de nivel como Roberto Baggio y Paolo Maldini.