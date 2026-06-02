¡Tonda Eckert se salva! El Southampton mantiene a su entrenador pese al drama del «Spygate» en los play-offs de la Championship

Solak expresó su mayor apoyo hasta la fecha al entrenador alemán y afirmó que consultaría a jugadores, afición y personal del club antes de tomar una decisión definitiva, pero dejó claro que, si dependiera únicamente de él, Eckert seguiría en St Mary's.

«Se merece una segunda oportunidad y la tendrá. Cuenta con todo mi apoyo; es un entrenador de gran talento», afirmó Solak.

Creo a Tonda cuando dice que no sabía que infringía la norma. Mi opinión, y la de la junta, es que merece respaldo. Consultaré al equipo, a los jugadores y a los aficionados, pero, si la decisión es mía, se queda.

Le dije: “Casi me rompes el corazón. Si lo vuelves a hacer, me matas. En julio, si no te sabes de memoria el reglamento de la EFL, no podrás trabajar para mí; no podemos permitirnos otro error”. Espero que aprenda de esto y tenga una carrera increíble».