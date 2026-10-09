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Birmingham City v Southampton - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

Tonda Eckert responde con contundencia a sus críticos tras librarse de una sanción de expulsión de la banda por el escándalo de espionaje del Southampton

T. Eckert
Southampton
Championship
Middlesbrough
Premier League

El entrenador del Southampton, Tonda Eckert, ha roto su silencio tras la decisión de la Federación Inglesa sobre el controvertido escándalo del «Spygate». El técnico alemán de 33 años ha evitado con éxito una suspensión inmediata a pie de campo, por lo que podrá dirigir a su equipo en el próximo derbi de alto voltaje contra el Portsmouth.

  • La sanción queda en suspenso y trae alivio

    La Federación Inglesa de Fútbol impuso a Eckert una sanción suspendida de seis semanas y una multa de 28.000 £ por su papel en la autorización del espionaje a rivales. Este castigo significa que el técnico de 33 años solo será suspendido de la banda si comete una infracción similar antes del final de la temporada 2027-28.

    Una comisión independiente describió al alemán como un testigo «excepcionalmente impresionante», destacando su arrepentimiento genuino durante las audiencias. La FA también tuvo en cuenta sanciones anteriores, y optó por evitar más castigos contra un club que ya había sufrido una deducción de cuatro puntos en la English Football League y una sorprendente eliminación de la final del play-off del Championship.


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    Eckert responde con contundencia a sus críticos

    A pesar de evitar una sanción inmediata, el desenlace benévolo generó críticas entre sectores de la afición y de los medios. Sin embargo, cuando le preguntaron en su rueda de prensa previa al partido cuál era su mensaje para quienes consideraban que su castigo había sido demasiado leve, Eckert respondió con una sola palabra: «Nada».

    En cambio, el técnico del Southampton expresó su deseo de centrarse en las aspiraciones de ascenso del club, y admitió que la amenaza de una sanción más dura había pesado mucho sobre la plantilla.

    «Es una semana importante para nosotros como club», explicó. «Nos enfrentamos a un partido muy importante el domingo y tener claridad lo antes posible antes de un partido tan importante creo que no solo ha sido un alivio para mí, sino para todos los implicados.

    «Había una posibilidad real de que el veredicto fuera en otra dirección. Después de tanto tiempo, tenemos un veredicto de la EFL, ahora tenemos un veredicto y lo que esperas no es necesariamente lo que acabas recibiendo. Para mí, se trata simplemente de mantener la cabeza alta; una vez más cometí un error y me corresponde asumir las consecuencias».


  • La directiva del Southampton, elogiada por su apoyo inquebrantable

    El escándalo ejerció una enorme presión sobre la cúpula del Southampton, y muchas voces externas pidieron la destitución del entrenador. Sin embargo, el propietario Dragan Solak y el consejo respaldaron con firmeza a su técnico, un gesto que Eckert valora profundamente.

    «Obviamente, marca una gran diferencia que ahora podamos pasar página», afirmó Eckert. «No solo para mí, sino también para la gente que tengo cerca. Es duro. Te cambia la vida. Si dijera que todo ha sido fácil desde el primer momento, no sería así, pero tienes que encontrar una manera. Tienes que llegar a una conclusión en algún momento del verano si quieres continuar. Esa primera decisión no me correspondía a mí, sino al club».

    Añadió: «Lo dije desde el principio, pero me corresponde dar las gracias por el apoyo, y no solo a Dragan, sino a todo el consejo. Creo que hay muchos clubes de fútbol que en verano toman una decisión diferente. Lo que hace especial a este club es que, en momentos mucho más duros y especialmente con mucha presión externa, hayamos llegado a una decisión de la manera en que lo hemos hecho. Será algo, y no solo por ahora, sino algo por lo que siempre estaré agradecido».


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    Se avecina el derbi de la costa sur

    Con la investigación de la FA oficialmente concluida, Eckert queda autorizado para ocupar su lugar en el banquillo cuando el Southampton reciba este domingo al Portsmouth, su acérrimo rival. El derbi de la costa sur se presenta ahora como un partido crucial para el Southampton, que busca dejar definitivamente atrás el caso de espionaje y reactivar su lucha por el ascenso a la Premier League.

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