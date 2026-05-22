Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Southampton v Blackburn Rovers - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Tonda Eckert autorizó la operación de espionaje en el Southampton, y la EFL condenó el «deplorable» trato a los empleados junior

Southampton
T. Eckert
Championship

El entrenador del Southampton, Tonda Eckert, admitió autorizar una operación de espionaje que costó al club la expulsión de los play-offs de la Championship. Además, una comisión independiente condenó el trato a los empleados subalternos y le impuso una deducción de cuatro puntos para la próxima temporada.

  • El Southampton, sancionado tras salir a la luz un caso de espionaje

    El Southampton ha sido excluido de los play-offs de la Championship tras ser declarado culpable por una comisión disciplinaria independiente de varios incumplimientos de la normativa de la EFL. Además, se le han restado cuatro puntos para la próxima temporada. La comisión reveló que el entrenador Eckert autorizó el espionaje para obtener una ventaja táctica sobre rivales como Oxford United, Middlesbrough e Ipswich Town.

    Eckert buscaba detalles sobre la posible alineación del Oxford para el debut del interino Craig Short y sobre la disponibilidad del mediocampista del Middlesbrough Hayden Hackney para la ida de la semifinal. La comisión confirmó que esa información se solicitó para influir directamente en la estrategia del partido.

    • Anuncios
  • Southampton SpygateSky Sports

    La Comisión condena las presiones ejercidas sobre el personal subalterno

    El informe critica con dureza el trato al becario William Salt, sorprendido grabando un entrenamiento del Middlesbrough. La comisión concluye que se presionó al personal subordinado a realizar tareas que consideraba inmorales.

    El informe concluye: «Las observaciones las autorizaron altos cargos y se delegaron en el becario para los incidentes del MFC y la OU. Él rechazó participar en el incidente de TI. Los resultados se incorporaron al análisis del equipo, se discutieron con el Sr. Eckert y otros, y se usaron para definir la estrategia del partido.

    El Sr. Eckert admitió haber autorizado las observaciones para conocer la táctica (incidente de la OU) y la disponibilidad de un jugador clave (incidente del MFC). Esa información se usó para elaborar la estrategia, y contar con datos que el rival quiere ocultar supone una ventaja deportiva.

    «Se presionó a los miembros junior del personal para que llevaran a cabo actividades que consideraban, como mínimo, moralmente incorrectas. Dicho personal se encontraba en una posición vulnerable, sin seguridad laboral».

  • Las preocupaciones sobre la integridad deportiva dan lugar a sanciones severas

    El Southampton admitió violar las normas de la EFL, pero alegó desconocer la regla sobre observaciones en los campos de entrenamiento, implementada tras el «Spygate» del Leeds United en 2019. La comisión rechazó ese argumento y determinó que la integridad de la competición se había visto seriamente afectada.

    El informe añadió: «La confianza del público es primordial. Concluimos que hubo una acción premeditada y decidida desde arriba para obtener una ventaja competitiva. Fue mucho más que una actividad inocente y resultó particularmente deplorable usar a miembros jóvenes para realizar actividades clandestinas bajo órdenes del personal de alto rango. La integridad de la competición de play-off se vio gravemente vulnerada».

  • Southampton v Bristol City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    La investigación de la FA podría agravar la crisis del Southampton

    Los problemas del Southampton podrían empeorar tras la apertura de una investigación de la FA. Esta indagación podría derivar en cargos contra Eckert. El club, ya penalizado con la pérdida de puntos y bajo escrutinio, debe preparar la próxima temporada. La dirección afrontará aún más presión de cara al nuevo curso.