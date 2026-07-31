Tonali: «Mi mujer y yo habíamos decidido volver a Italia, pero era imposible por culpa del dinero»

«Quedarme en Inglaterra era una opción, allí encontramos la mejor solución para mí, para mi carrera, para mi felicidad y para mi familia. Hablé con dos equipos, pero elegí al Tottenham. Sé que han gastado mucho para ficharme, la cifra pagada me mete presión, pero quise que el Newcastle alcanzara el mejor acuerdo posible, se lo merecen. Es un club con una afición única, la pasión y el ambiente que se respiran en St James' Park son increíbles».