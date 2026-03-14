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Italy v Moldova - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Tonali: «Gattuso es ideal para esta selección italiana; cuando hace falta, necesitamos que nos den un buen golpe»

El centrocampista del Newcastle, listo para la repesca del Mundial.

Sandro Tonali se prepara para la repesca del Mundial. El próximo 26 de marzo, Italia se enfrentará a Irlanda del Norte en Bérgamo, con la final en juego en el campo del ganador del partido entre Gales y Bosnia.

El centrocampista italiano del Newcastle declaró en una entrevista a Sky Sport : «Siempre piensas en ello porque, al fin y al cabo, el momento está a punto de llegar, es imposible no pensar en ello. No puedes evitar darte cuenta de que estamos en marzo; será uno de los partidos más importantes para nosotros en los últimos años, tenemos que jugar a la perfección. Cada día aumenta más la tensión, la presión. Tenemos que llegar al 100 %, jugar como sabemos y ir al Mundial».

  • GATTUSO

    «Nos reunimos para cenar en Londres con los demás futbolistas italianos que juegan en la Premier League, lo pasamos muy bien. Hacía desde noviembre que no nos veíamos, y siempre es bonito reunirse, aunque sea fuera del ámbito futbolístico. Creo que nos ha venido bien a todos, ha sido estupendo».

    «Gattuso es una persona que me ha transmitido mucho incluso cuando no lo conocía, porque ya de cuando jugaba tomaba de él las cosas que me gustaban. Luego conocí a una persona auténtica: si tiene que decirte algo, lo hace en medio segundo sin andarse con rodeos. Esto nos viene bien, necesitamos gente que nos diga las cosas a la cara y que nos dé un puñetazo en los dientes si algo no va bien. Esto es lo que necesitamos hoy, es la realidad. Hemos encontrado a una persona que lo ha dado todo, lo está dando todo y lo dará todo. Con un cuerpo técnico que trabaja por ese objetivo y por nosotros mismos».

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