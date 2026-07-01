Tonali ficha por el Tottenham en un traspaso de más de 100 millones y será el italiano mejor pagado de la historia

Ya se rumoreaba y ahora llega la confirmación: Sandro Tonali fichará por el Tottenham de Roberto De Zerbi tras alcanzar un acuerdo en todos los detalles.





Sky Sport informa que los Spurs han acordado todos los detalles con el centrocampista de 2000 y con el Newcastle.





La operación, que superará los 100 millones deeuros, se cerrará en las próximas horas y batirá el récord de traspaso en el fútbol italiano.