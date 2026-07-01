Tonali ficha por el Tottenham en un traspaso de más de 100 millones. Será el italiano mejor pagado de la historia y el Milan también sonríe

Clasificación de los futbolistas italianos mejor pagados de la historia, sin contar el traspaso de Tonali:
1) Mateo Retegui: del Atalanta al Al-Qadsiah, 68,5 millones de euros
2) Sandro Tonali: del Milan al Newcastle, 58,9 millones de euros
3) Jorginho: del Nápoles al Chelsea, 57 millones de euros
4) Gianluigi Buffon: del Parma a la Juventus, 52,88 millones de euros (al cambio de las antiguas liras)
5) Christian Vieri: de Lazio a Inter, 46,48 millones de euros (al cambio de las antiguas liras)
6) Riccardo Calafiori: del Bolonia al Arsenal, 45 millones de euros
7) Marco Verratti: del París Saint-Germain al Al Arabi, 45 millones de euros
8) Federico Chiesa: de la Fiorentina a la Juventus, 44,6 millones de euros
9) Leonardo Bonucci: de la Juventus al Milan, 42 millones de euros
10) Federico Bernardeschi: de la Fiorentina a la Juventus, 40 millones de euros