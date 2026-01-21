'Tomo plena responsabilidad' - Erling Haaland emite una disculpa a los aficionados del Manchester City tras la 'vergonzosa' derrota en la Champions League ante Bodo/Glimt
El Man City derrotado en Champions
Era comprensible que el City fuera el favorito en su enfrentamiento con Bodo/Glimt el martes por la noche, con muchos aficionados esperando que jugadores como Haaland, Phil Foden y Rayan Cherki tuvieran demasiada calidad en el tercio final. Sin embargo, los visitantes quedaron pasmados durante los primeros 45 minutos, ya que su defensa debilitada fue abierta dos veces en rápida sucesión, permitiendo que Kasper Hogh anotara dos veces.
Jens Petter Hauge hizo el 3-0 antes de la hora, pero el esfuerzo desviado de Cherki redujo la diferencia solo momentos después. Sin embargo, Rodri, estrella del City, fue expulsado por dos tarjetas amarillas poco después y cualquier esperanza de una remontada dramática pareció morir con la expulsión del español.
Es la segunda derrota consecutiva para el City después de la derrota del sábado en el derbi de Manchester y ahora enfrentan una lucha masiva para reducir la diferencia con el líder Arsenal en la carrera por el título de la Premier League y asegurar un acabado entre los ocho primeros en la Liga de Campeones para evitar jugar otro conjunto de partidos de eliminación directa en una temporada ya congestionada.
Haaland: 'Al final es vergonzoso'
Haaland no se anduvo con rodeos en su evaluación del rendimiento, calificándolo de "vergonzoso" mientras aún daba todo el mérito al equipo local por sus esfuerzos.
El delantero dijo a TNT Sports: "No tengo las respuestas. Asumo toda la responsabilidad de no poder marcar los goles que debería. Solo me disculpo con todos; cada seguidor del Man City y cada seguidor que viajó hoy, porque al final es vergonzoso.
"Bodo jugó un fútbol increíble y al final se lo merecieron. Honestamente, no sé qué decir porque no tengo las respuestas, y lo que puedo decir es lo siento."
El entrenador Guardiola también dio su opinión sobre la derrota, insistiendo en que su equipo no puede tener un respiro en este momento.
Añadió: "Hoy fue una oportunidad increíble para nosotros, pero todo está saliendo mal, yendo en contra de nosotros en muchos detalles. Eso es un hecho y tenemos que intentar cambiarlo. Los jugadores están allí y lo intentamos.
"No tengo ninguna duda de que en esta competencia, nada está garantizado, eso es seguro. El United fue mejor que nosotros [el sábado]. Hoy fue el momento lo que nos castigó."
Expulsión de Rodri 'un poco suave'
El City acababa de volver a meterse en el partido tras el gol de Cherki cuando Rodri recibió dos tarjetas amarillas en apenas dos minutos, la segunda por detener a Ole Didrik Blomberg e impedir un contraataque. El golpe resultó demasiado devastador para que los visitantes se recuperaran, con el marcador finalizando 3-1, dándole a Bodo su primera victoria sobre un equipo inglés.
El mediocampista español todavía está volviendo a su mejor nivel tras regresar de una grave lesión de rodilla y Guardiola fue reticente a criticar demasiado al ganador del Balón de Oro 2024, diciendo: "Fue una situación difícil. Perdimos el balón. Hicimos una transición, pero ellos son rápidos y a veces reaccionas.
"Es un poco suave, la segunda, pero es lo que es."
Un City debilitado enfrenta una lista de partidos decisivos
City había disfrutado de una racha invicta de 13 partidos antes de ser desmantelado en el derbi local por el Manchester United y su racha de derrotas es de dos partidos tras la noche del martes. A Guardiola no le ha ayudado una serie de lesiones, lo que ha significado que el exentrenador del Barcelona tuvo que alinear una defensa poco familiar conformada por Rayan Aït-Nouri, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne y Nico O'Reilly.
Rúben Dias no se espera que regrese de un problema en el tendón de la corva al menos hasta dentro de un mes, mientras que Joško Gvardiol podría terminar perdiéndose la mayor parte de lo que resta de la temporada debido a una lesión en el tobillo. John Stones podría regresar a finales de este mes, pero el reciente historial de condición física del internacional inglés es irregular.
City tiene una buena oportunidad de terminar su racha de derrotas el sábado cuando reciba al Wolverhampton Wanderers, que está en el último lugar, en la Premier League, pero luego tiene un partido crucial con el Galatasaray donde deben ganar para darse la mejor oportunidad de alcanzar automáticamente las etapas eliminatorias de la Liga de Campeones.
Después de eso, visitan al Tottenham, reciben al Newcastle en el partido de vuelta de su semifinal de la Carabao Cup y viajan a Liverpool.