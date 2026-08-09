Getty Images Sport
Traducido por
«Tomaremos algunas decisiones la próxima semana»: Ruben Amorim lanza una advertencia a las estrellas del AC Milan tras la derrota ante el Chelsea
Amorim prepara una limpieza de plantilla tras la derrota en Yakarta
Amorim ha admitido que la cúpula del club se sentará para perfilar la plantilla del primer equipo tras su derrota ante el Chelsea en Indonesia. El Milan cayó por un doblete de Joao Pedro y un espectacular remate de volea con el exterior de Moises Caicedo, poniendo fin a la racha de imbatibilidad que mantenía durante su gira de verano.
Mientras el equipo se prepara para regresar en avión de su gira por Indonesia, el foco pasa del campo de entrenamiento a los despachos. Amorim ha fijado un calendario claro para la próxima reducción de la plantilla. «Tomaremos decisiones sobre nuestros jugadores. Estas dos semanas de entrenamiento han sido muy positivas, pero tenemos una plantilla amplia, así que debemos elegir a algunos jugadores y tomaremos algunas decisiones la próxima semana», declaró Amorim a Sky Sport Italia.
- Getty Images Sport
Lecciones aprendidas de la derrota en Yakarta
A pesar de lo abultado del marcador ante el gigante de la Premier League, Amorim insistió en que el ejercicio era una parte necesaria del desarrollo del equipo. El técnico eligió un planteamiento táctico que obligó a sus jugadores a salir de su zona de confort, al optar por un sistema de presión alta que les dejó expuestos a la calidad del Chelsea al contragolpe.
"Sabíamos que hoy íbamos a sufrir un poco, pero queríamos exigir a los jugadores", explicó Amorim. "Saben defender como equipo, jugar al uno contra uno y presionar arriba. Contra equipos como el Chelsea nunca vamos a presionar de esta manera, pero estamos aquí para prepararnos de modo que podamos ganar el primer partido oficial de la temporada y dar confianza a nuestros jugadores".
"También teníamos muchos jugadores jóvenes en la plantilla, así que este es un proceso para integrarlos en el equipo y estar preparados para ganar el primer partido oficial de la campaña".
Pistas de selección y desequilibrios en la plantilla
La elección del equipo en Yakarta dejó varios temas de debate sobre la jerarquía de Amorim. Mientras el veterano Luka Modric y el extremo talismánico Rafael Leao tuvieron sus primeras titularidades del verano tras sus descansos posteriores al Mundial, otras figuras veteranas estuvieron llamativamente ausentes sobre el césped. Youssouf Fofana y Fikayo Tomori, dos jugadores llamados a ser pilares del nuevo Milan, pasaron los noventa minutos completos como suplentes sin participar. Esta decisión táctica, unida a los comentarios posteriores de Amorim, sugiere que el cuerpo técnico sigue tratando de encontrar el equilibrio ideal entre las estrellas consolidadas y la nueva identidad táctica que se está implantando este verano.
La frustración para la cúpula del Milan está en el actual cuello de botella del mercado de fichajes. Aunque el club se ha mostrado activo a la hora de identificar objetivos e ir a por ellos, la llegada de nuevos fichajes es cada vez más difícil sin dar salida a miembros actuales de la plantilla. La masa salarial y los límites de inscripción de la plantilla hacen que las salidas sean ahora la prioridad para los directores técnicos.
- Getty Images Sport
Preparativos finales para el inicio de la Serie A
La derrota ante el Chelsea sirve como un duro recordatorio del trabajo que aún queda por hacer tras los resultados más positivos de principios de verano. La transición con Amorim todavía está en una fase muy inicial, y el técnico está decidido a utilizar los datos recopilados en el viaje a Indonesia para perfilar su selección final de la plantilla. Con el duelo ante el Torino asomando en el horizonte, la presión recae sobre los jugadores para demostrar que tienen sitio en los planes a largo plazo de Amorim. Las «decisiones» mencionadas por el entrenador probablemente implicarán determinar qué jugadores serán puestos en el mercado y qué jóvenes talentos saldrán cedidos para ganar experiencia.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias