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Tom Holland explica por qué Lamine Yamal «sería un gran Spider-Man», mientras el actor de Hollywood analiza las posibilidades de España en el Mundial
Holland da con el Spider-Man perfecto
Durante la promoción de «Spider-Man: Brand New Day» con Zendaya, el actor británico Holland habló de fútbol y superhéroes.
En una entrevista con DAZNen la fan zone del Mundial de España, Holland eligió al joven jugador del Barcelona y de la selección española.
Elogiando al extremo, destacó: «Es perfecto para interpretar a Spider-Man por su velocidad, técnica y agilidad».
Análisis de las posibilidades de España de ganar el Mundial
A pesar del revuelo mediático en torno a su película, Holland sigue de cerca el fútbol y el cine.
Se mostró optimista con el equipo de Luis de la Fuente pese a que su debut contra Cabo Verde no salió según lo previsto. «España es una de las grandes potencias históricas del fútbol», afirmó Holland durante su visita a la capital.
El actor se muestra optimista y cree que los gigantes europeos podrán recuperarse de cualquier tropiezo inicial y llegar lejos en la competición. Añadió que estaba convencido de que el equipo «puede hacer un gran torneo» en su intento por conseguir su segundo título mundial en Norteamérica.
La relación de Spider-Man con Álvarez
La charla también tocó al Atlético de Madrid y a la estrella argentina Julián Álvarez, apodado «Spider», quien celebra sus goles simulando lanzar telarañas. Holland admitió ser fan del delantero, tanto por su persona como por ser clave en su equipo de Fantasy Football.
Holland confirmó que lo tiene en su equipo de fantasía y lo describió como «un excelente candidato para ponerse el traje de superhéroe». Además, le invitó a conocerse y le deseó suerte en el resto del Mundial.
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La visita de la estrella a la zona de aficionados de Madrid
La visita de Holland a Madrid, durante la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, ha generado gran revuelo. Su presencia en la zona de aficionados mostró cómo la cultura pop y el deporte se mezclan en los torneos modernos. Los seguidores se reunieron para ver al actor, rostro de uno de los personajes más queridos del cine.
Con el estreno de «Spider-Man: Brand New Day» previsto para el 29 de julio, el respaldo de Holland a Yamal supone un gran elogio al creciente prestigio de este joven de 18 años.