¡Tom Cruise, Nicole Scherzinger e IShowSpeed! La FIFA revela la ceremonia de clausura del Mundial 2026, con estrellas de Hollywood e influencers

La FIFA ha anunciado que el mayor evento deportivo de la historia concluirá el domingo con un espectáculo en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Cruise, Scherzinger, IShowSpeed, Laura Pausini y Robbie Williams rendirán homenaje a las 48 selecciones.

Además, la galardonada cantante Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos justo antes del saque inicial. Producida en colaboración creativa con Balich Wonder Studio, la ceremonia rendirá homenaje a la pasión y al espíritu global que han caracterizado este torneo récord, creando el escenario perfecto para la final.