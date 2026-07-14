Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Nicole Scherzinger Tom Cruise IShowSpeedGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Traducido por

¡Tom Cruise, Nicole Scherzinger e IShowSpeed! La FIFA revela la ceremonia de clausura del Mundial 2026, con estrellas de Hollywood e influencers

World Cup
Inglaterra
Francia
Argentina
España
Francia vs España
Inglaterra vs Argentina
Por anunciarse vs Por anunciarse
Por anunciarse vs Por anunciarse

La final del Mundial 2026 ofrecerá un espectáculo inolvidable. Tom Cruise, Nicole Scherzinger y el influencer IShowSpeed encabezarán la ceremonia de clausura en Nueva Jersey, combinando música, cultura y emoción deportiva.

  • Anuncian el cartel de estrellas para la final

    La FIFA ha anunciado que el mayor evento deportivo de la historia concluirá el domingo con un espectáculo en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Cruise, Scherzinger, IShowSpeed, Laura Pausini y Robbie Williams rendirán homenaje a las 48 selecciones.

    Además, la galardonada cantante Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos justo antes del saque inicial. Producida en colaboración creativa con Balich Wonder Studio, la ceremonia rendirá homenaje a la pasión y al espíritu global que han caracterizado este torneo récord, creando el escenario perfecto para la final.

    • Anuncios
  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El drama de las semifinales allana el camino para Nueva Jersey

    El torneo llega a su punto álgido: Francia se mide a España en semifinales. El ganador viajará a Nueva Jersey para disputar la final contra Inglaterra o Argentina.

    Los cuatro gigantes del fútbol han completado un exigente recorrido y los finalistas saltarán al campo tras la ceremonia de clausura para disputar la supremacía mundial.

  • La FIFA promete una celebración mundial inolvidable

    El espectáculo previo al partido resaltará los logros de las 16 ciudades anfitrionas. Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo, expresó su entusiasmo.

    «Tras el espíritu de las inauguraciones, que recibieron al mundo en Canadá, México y Estados Unidos, la clausura cerrará el círculo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con música, cultura y fútbol, justo antes del partido que coronará a los campeones», afirmó Schirgi. La fiesta unirá a los aficionados de todo el mundo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué depara el futuro de este torneo histórico?

    En los próximos días se anunciarán más artistas invitados y actuaciones especiales. Tras la ceremonia de clausura, toda la atención mundial se centrará en el campo, donde los dos equipos finalistas cerrarán oficialmente esta innovadora competición.