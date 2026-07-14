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¡Tom Cruise, Nicole Scherzinger e IShowSpeed! La FIFA revela la ceremonia de clausura del Mundial 2026, con estrellas de Hollywood e influencers
Anuncian el cartel de estrellas para la final
La FIFA ha anunciado que el mayor evento deportivo de la historia concluirá el domingo con un espectáculo en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Cruise, Scherzinger, IShowSpeed, Laura Pausini y Robbie Williams rendirán homenaje a las 48 selecciones.
Además, la galardonada cantante Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos justo antes del saque inicial. Producida en colaboración creativa con Balich Wonder Studio, la ceremonia rendirá homenaje a la pasión y al espíritu global que han caracterizado este torneo récord, creando el escenario perfecto para la final.
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El drama de las semifinales allana el camino para Nueva Jersey
El torneo llega a su punto álgido: Francia se mide a España en semifinales. El ganador viajará a Nueva Jersey para disputar la final contra Inglaterra o Argentina.
Los cuatro gigantes del fútbol han completado un exigente recorrido y los finalistas saltarán al campo tras la ceremonia de clausura para disputar la supremacía mundial.
La FIFA promete una celebración mundial inolvidable
El espectáculo previo al partido resaltará los logros de las 16 ciudades anfitrionas. Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo, expresó su entusiasmo.
«Tras el espíritu de las inauguraciones, que recibieron al mundo en Canadá, México y Estados Unidos, la clausura cerrará el círculo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con música, cultura y fútbol, justo antes del partido que coronará a los campeones», afirmó Schirgi. La fiesta unirá a los aficionados de todo el mundo.
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¿Qué depara el futuro de este torneo histórico?
En los próximos días se anunciarán más artistas invitados y actuaciones especiales. Tras la ceremonia de clausura, toda la atención mundial se centrará en el campo, donde los dos equipos finalistas cerrarán oficialmente esta innovadora competición.
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