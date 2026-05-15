El Wrexham no será el único equipo que inquiete al Birmingham y a sus ambiciones la próxima temporada, pues los derbis de West Midlands destacarán en el calendario de la Championship 2026-27.

Los Wolves han descendido de la Premier League, mientras que el West Brom se mantuvo en la segunda división tras salvarse por poco en la temporada 2025-26. El orgullo local y valiosos puntos estarán en juego cada vez que estos vecinos se vean las caras.

Al preguntarle quién ganará, Morrison respondió: «¡Vaya! Siempre diré mi exequipo, Birmingham.

Ha sido una temporada dura y decepcionante porque al principio creí que terminarían entre los dos primeros o en los play-offs, pero se quedaron atrás. Su rendimiento a domicilio fue muy pobre.

Será interesante, han gastado mucho y en verano volverán a intentarlo; cambiarán algunos jugadores, pero seguirán invirtiendo. El entrenador empezará la temporada, pero deberá llevar al club a los play-offs o a los dos primeros puestos.

La Championship será muy difícil la próxima temporada: varios equipos descendidos de Primera y otros que no lograron subir lucharán por el ascenso.

«Este año era la oportunidad de salir de la Championship; el próximo será más difícil. El Birmingham City debe darlo todo. Tiene propietarios ambiciosos, un nuevo estadio y proyectos, así que espero que lo consigan».