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«Todos tuvimos la suerte de ver a Lionel Messi»: Juan Román Riquelme sugiere que el capitán de Argentina podría superar a Diego Maradona tras su brillante actuación en el Mundial 2026
Riquelme elogia el legado de Messi
Riquelme elogió a Messi, a Scaloni y a la selección argentina tras el Mundial 2026, pese a perder la final contra España. Destacó las actuaciones de Messi, comparadas otra vez con Maradona, y resaltó la labor de Scaloni y su cuerpo técnico.
- (C)Getty Images
Messi comparado con Maradona
Riquelme afirma que los argentinos han tenido el privilegio de ver la carrera de Messi y que el capitán ha llevado a los aficionados a replantearse el mayor debate del fútbol.
«Todos hemos tenido la suerte de ver a Messi. Cuando teníamos a Maradona, pensábamos que no habría otro como él, y entonces apareció él, y hasta nos hace preguntarnos si es mejor», declaró Riquelme a TyC Sports.
También elogió los logros de Scaloni, afirmando: «Scaloni está entre los mejores de la historia de nuestro fútbol. Estamos agradecidos por la alegría que él, su cuerpo técnico y los jugadores nos han dado. Me hace muy feliz porque todos crecimos juntos; Scaloni, [Walter] Samuel y [Pablo] Aimar se conocen desde los 14 años, y [Roberto] Ayala y yo fuimos juntos al Mundial 2006».
Alabanza para todas las generaciones
Al hablar de los mejores equipos de Argentina, Riquelme rechazó señalar a la actual selección como la mejor y homenajeó a todas las generaciones exitosas. Agradeció a entrenadores legendarios como Carlos Bilardo, César Luis Menotti, Alfio Basile y Scaloni, y reconoció el papel de Mario Kempes en el Mundial de 1978, aunque nunca lo vio jugar.
«Bilardo, Menotti, Scaloni, Basile… a todos los entrenadores que han ganado y han traído alegría al país, tenemos que darles las gracias, y también a los jugadores que ganaron en cada época», añadió. «Ganar no es fácil. Tener a Maradona fue increíble, y tener a Messi fue increíble. No viví la época de Kempes, pero en 1978 él y sus compañeros nos dieron el Mundial.
«No lo vi jugar, pero por lo que he oído, era muy bueno y fue fundamental para que la selección ganara aquel Mundial. Tenemos que darles las gracias a todos. Hemos tenido la suerte de verlos jugar, y como argentinos debemos agradecerles toda la alegría que nos han dado».
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Olvídate de la derrota en la final
Los jugadores argentinos están de vacaciones antes de volver a sus clubes. Se espera que la Albiceleste juegue en los parones internacionales de septiembre y octubre, pero aún no hay partidos confirmados.
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