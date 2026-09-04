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«¡Todos sufrimos!»: el delantero del Nápoles Rasmus Hojlund lanza un dardo BRUTAL a Ruben Amorim tras su pesadilla en el Manchester United
Hojlund reflexiona sobre sus dificultades en Old Trafford
El internacional danés dejó definitivamente el Manchester United este verano y se unió al Napoli en una operación de 38 millones de libras tras una exitosa cesión en Italia. Hojlund llegó inicialmente a Old Trafford procedente del Atalanta en 2023 por una elevada cifra de 72 millones de libras, pero finalmente no logró cumplir con regularidad las altísimas expectativas en la Premier League.
A pesar de una alentadora primera campaña, en la que terminó como máximo goleador del club y conquistó la FA Cup bajo las órdenes de Erik ten Hag, su situación se desplomó rápidamente. La llegada de Amorim en noviembre de 2024 provocó un fuerte bajón en el rendimiento de Hojlund, con el delantero firmando solo ocho goles en 40 partidos a las órdenes del técnico portugués.
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«Todos sufrimos» con Amorim
En declaraciones a Gazzetta dello Sport, Hojlund defendió sus primeros días en Manchester antes de detallar el pronunciado declive posterior al cambio de entrenador. Señaló un drástico cambio táctico como el detonante de la pésima racha de resultados del equipo.
"No creo que saliera mal nada en concreto. Llegué a un club con un entrenador. Fue un año difícil, con muchas lesiones, pero ganamos la FA Cup y fui el máximo goleador", explicó Hojlund. "Luego pasamos por un periodo difícil y llegó Amorim, un entrenador excelente pero con un estilo de juego diferente. El equipo tuvo que adaptarse y fue complicado. Todos sufrimos".
El jugador de 23 años también destacó lo ajustados que fueron los detalles en su etapa en el United, señalando su ajustada derrota por 1-0 ante el Tottenham en la final de la Europa League. "Mi primer año fue un éxito; el segundo no", continuó. "Pero jugué la final de la Europa League. Si hubiéramos ganado, habría sido una historia diferente. Eso es el fútbol. A veces sale bien, a veces sale mal, pero estoy muy feliz de haber jugado en el club con el que soñaba de niño".
Sin sitio en Mánchester
El destino de Hojlund en Inglaterra quedó prácticamente sellado por una profunda reestructuración de la plantilla orquestada por INEOS. Las llegadas de Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha relegaron al danés en el orden de preferencias, lo que llevó a su cesión inicial al Nápoles para la temporada 2025-26.
Amorim, que fue despedido en enero de 2026 tras registrar el peor porcentaje de victorias de cualquier entrenador del United en la historia de la Premier League, ya había justificado la salida. Hablando a finales de 2025, admitió que no podía garantizar al delantero suficientes minutos.
"Necesitamos dos delanteros y, a veces, prefiero jugadores que puedan cubrir varias posiciones", declaró Amorim. "Imagina decirle a Rasmus que solo jugará cuando Ben [Sesko] no esté; eso es imposible de gestionar en un vestuario. Por eso es tan importante desarrollar a los jóvenes jugadores de la cantera".
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¿Misión de revancha en la Serie A?
Hojlund tratará ahora de dar continuidad a los impresionantes 15 goles que logró en su primera cesión en el Napoli, consolidándose con firmeza como uno de los grandes artilleros de la Serie A. Irónicamente, su búsqueda del éxito en el fútbol italiano le enfrentará directamente a su antiguo verdugo.
Desde entonces, Amorim se ha hecho cargo del AC Milan, preparando el terreno para un apetitoso duelo táctico esta temporada. Sin duda, Hojlund estará desesperado por tomarse una revancha personal sobre el césped cuando Napoli y Milan se vean las caras.
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