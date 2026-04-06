«¡Todos son muy frágiles!» - Mikel Arteta y los «inseguros» jugadores del Arsenal «no están preparados mentalmente» para cruzar la línea de meta, afirma una exestrella de la Premier League

Leboeuf no es el único que ve grietas en los cimientos, ya que el exdelantero del Arsenal Theo Walcott señaló el comportamiento del entrenador como fuente de inestabilidad. Walcott señaló que las escenas vividas en la banda del St Mary's le recordaban a campañas fallidas anteriores, en las que la energía frenética procedente del banquillo parecía inquietar a los jugadores sobre el terreno de juego.

Dijo: «Al ver a Mikel en la banda, me recordaba a años anteriores, cuando esa energía se reflejaba en el equipo. Era una energía nerviosa, muy tensa. No solo Mikel, sino gran parte del cuerpo técnico estaba ahí fuera en algunos momentos. Era como si hubiera demasiados cocineros en la cocina, demasiados mensajes. Sacar al mejor equipo era lo correcto esta noche. Es fácil decirlo ahora, pero uno quiere una reacción tras la final de la copa y esta noche no fue así, fue peor».