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Todos se vuelven locos por Sandro Tonali: sueña con el Manchester United y se baraja su fichaje por el City, un derbi de 100 millones

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El centrocampista de la Azzurri desata un derbi totalmente inglés en el mercado de fichajes: qué se rumorea sobre el futuro de Tonali.

Hoy se espera que lidere a Italia, y este verano podría convertirse en uno de los fichajes más caros del mercado: todo gira en torno a Sandro Tonali.


El centrocampista de la Azzurri estuvo en duda durante días debido a que no se encontraba en perfectas condiciones físicas, pero aun así acaparó el protagonismo en Bérgamo y, si la selección de Gennaro Gattuso ha llegado a la final de la repesca del Mundial, se lo debe en gran parte al jugador nacido en 2000.


Contra Irlanda del Norte, primero desbloqueó el partido con un bonito remate de primera, y luego propició el segundo gol con una asistencia a Moise Kean.


Del campo al mercado, porque el futuro del jugador del Newcastle está por escribir, con los grandes clubes ingleses listos para desatar una puja de millones.

  • TONALI, EL OBJETIVO NÚMERO UNO DEL MANCHESTER UNITED

    El equipo que más de cerca sigue la situación de Tonali es el Manchester United.


    Los Red Devils se preparan para renovar la plantilla y, sobre todo, el centro del campo, que sin duda verá la marcha de Casemiro, destinado a la MLS. Según informa Matteo Moretto, el exjugador del Milan es el nombre que encabeza la lista de deseos del Manchester United para reforzar el centro del campo, y la pista cobra cada vez más fuerza.


    En las próximas semanas, el United profundizará en el tema para evaluar la viabilidad real de la operación. Pero no es el único club.

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  • EL CITY TAMBIÉN APUESTA POR TONALI

    De hecho, el Manchester City de Pep Guardiola, donde ya juega otro exjugador del Milan como Tijjani Reijnders, también se ha interesado por Tonali.


    Con BernardoSilva a punto de marcharse y Rodri muy tentado por el Real Madrid, los Cityzens también deben afrontar la posible necesidad de reforzar de manera significativa el centro del campo, y el perfil de Tonali, por lo que ha demostrado tanto en el club como en la selección, despierta un gran interés en el club y en el entrenador.

  • EL ANÁLISIS DEL NEWCASTLE: UN DERBI DE 100 MILLONES

    ¿Pero cuánto puede costar fichar a Tonali del Newcastle? La respuesta es sencilla: mucho, muchísimo.


    La valoración realizada por los Magpies es altísima: según informa Moretto, el precio ronda los 100 millones de euros.


    Entre el United y el City podría desarrollarse, por tanto, un derbi de cifras astronómicas, lo que, por un lado, halaga al jugador y al mundo del fútbol italiano y, por otro, no hace felices a aquellos equipos que acarician el sueño de traer de vuelta al jugador nacido en 2000 a la Serie A, sobre todo la Juventus, que lleva años obsesionada con Tonali.

  • EL «PACTO» SIN EUROPA

    Tonali es un fichaje caro, pero que podría resultar más viable dependiendo de cómo termine la temporada.


    De hecho, hace unos días llegó desde Inglaterra la noticia de un «gentlemen's agreement» entre el jugador y el Newcastle, un acuerdo según el cual el club inglés facilitará la salida del jugador en caso de que el equipo de Eddie Howe no se clasifique para las competiciones europeas la próxima temporada.