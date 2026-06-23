El Atlético de Madrid ha respondido con dureza al FC Barcelona tras el anuncio del traspaso de su estrella Julián Álvarez. «Ya hemos visto cómo actúa el Barcelona», afirma una fuente anónima del Atlético citada por el diario «As»: «Ninguna cantidad de dinero permitirá al Barça fichar a Julián Álvarez. No se irá al Barcelona».
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«Todos saben que es un club deshonesto»: Julián Álvarez lanza la bomba del traspaso; el culebrón entre Atlético y Barcelona explota
Álvarez, vinculado desde hace semanas con una salida de Madrid y especialmente con un traspaso al Barça, anunció su marcha tras la victoria de Argentina 2-0 ante Austria en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial, el lunes por la noche. «Lo mejor para todos es un traspaso», declaró el jugador de 26 años a ESPN. «Quiero cumplir mis sueños».
Sin embargo, el Atlético lo ve de otra manera: «O pagan la cláusula de rescisión de 500 millones de euros o no habrá traspaso», afirmó una fuente del club colchonero, consciente de las dificultades económicas del Barça. Además, el club estudiaría llevar el caso al Tribunal Arbitral del Deporte de la FIFA, pues el Barcelona negocia con un jugador vinculado al Atlético hasta 2030.
«Todos saben que el Barça es un club deshonesto, pero esta vez se toparon con un club que no permitirá que se salgan con la suya», añadió la fuente.
Además del Barça, parece que el PSG, el Real Madrid y otros clubes también están interesados en Julián Álvarez.
PSG, Arsenal, FC Barcelona y Real Madrid quieren a Álvarez.
Los blancos llegaron a ofrecer 150 millones de euros por el campeón del mundo de 2022, pero los rojiblancos rechazaron la oferta.
Hace semanas, el Atlético se burló del Barça en redes y lo acusó de difundir noticias falsas y filtraciones.
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Álvarez comunica a los responsables del Atlético su deseo de marcharse
«Sé que no es el momento adecuado para hablar», dijo Álvarez tras el partido del Mundial en Dallas, «pero tampoco quiero seguir escondiéndome. Quiero ser sincero y ya he hablado con la gente del Atlético con la que tenía que hablar». Les comunicó su deseo de marcharse.
No reveló su destino, pero, según ESPN, considera sobre todo al Barcelona, que busca un sucesor para Robert Lewandowski, quien dejará el club.
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Julian Álvarez, hasta ahora solo un suplente en el Mundial
Álvarez brilló en el Mundial de Catar 2022, cuando, con 22 años, ayudó a Argentina a ganar el título junto a Lionel Messi. Tras jugar en River Plate y Manchester City, fichó por el Atlético en verano de 2024 por 75 millones de euros y firmó hasta 2030.
En 106 partidos con Diego Simeone marcó 49 goles y dio 17 asistencias, pero no ganó títulos.
En el Mundial de EE. UU., Canadá y México, aún no ha brillado: Messi ha marcado los cinco goles de la defensa del título, y Álvarez se ha quedado en el banquillo.