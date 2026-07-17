Thomas Tuchel sigue al frente de la selección de Inglaterra. Así lo confirmó la Federación Inglesa de Fútbol tras la derrota en semifinales del Mundial contra Argentina. Con Kane y su equipo adelante en el marcador, los campeones del mundo remontaron gracias a la pasividad inglesa.
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Todos piden la cabeza de Tuchel, pero una cláusula lo mantiene en el banquillo de Inglaterra hasta 2028. Además, hay un trasfondo sobre Guardiola
TUCHEL APUNTA A LAS COMPETICIONES EUROPEAS
A pesar de la creciente presión mediática sobre el seleccionador alemán —presentado como un monstruo en las portadas de los principales periódicos nacionales y criticado duramente por aficionados y jugadores ingleses—, por ahora no hay indicios de un cambio derumbo. Thomas Tuchel asumió el mando de la selección inglesa el 1 de enero de 2025, sustituyendo a Gareth Southgate —que llegó dos veces a la final de la Eurocopa, cayó en semifinales del Mundial 2018 y en cuartos cuatro años después— y firmó un contrato hasta 2028. En 2028 se jugará la Eurocopa en Inglaterra e Irlanda, cita para la que Tuchel ya tiene plaza.
SALVADO POR LAS CLÁUSULAS
The Athletic revela que el contrato del seleccionador alemán con la Federación Inglesa incluye cláusulas de rendimiento en este Mundial. Si el equipo hubiera sido eliminado en la fase de grupos, dieciseisavos u octavos (salvo derrota contra México, anfitrión), las partes podrían haber acordado una salida anticipada. Sin embargo, Inglaterra superó una ronda más de lo previsto y alcanzó la semifinal contra Argentina, por lo que Tuchel se mantiene al mando.
ENTRE BASTIDORES: GUARDIOLA
Según The Athletic, la Federación Inglesa fichó al exentrenador de Borussia Dortmund, PSG y Chelsea solo tras la negativa de Pep Guardiola, quien ya tenía un acuerdo preliminar en 2024 pero optó por quedarse dos años más en el Manchester City. Esto allanó el camino a Tuchel, poco cuestionado y con su puesto asegurado.
¿Cuánto gana Tuchel?
La Federación Inglesa de Fútbol baraja destituir al seleccionador, pese a las fuertes presiones populares y las críticas de exjugadores como Gary Neville, Michael Owen o Thierry Henry.Sin embargo, el principal obstáculo es el coste de rescindir su contrato.Tuchel cobra 5 millones de libras al año, así que rescindirsu contrato hasta 2028 costaría 10 millones de libras (unos 12 millones de euros).
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