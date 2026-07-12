La rivalidad entre ambas naciones forma parte del folclore de la Copa del Mundo, sobre todo por los cuartos de final de 1986, en los que Diego Maradona marcó dos de los goles más famosos de la historia del fútbol. Messi admitió que, aunque aún no había nacido para ver esos momentos en directo, esas imágenes siguen siendo parte fundamental de la identidad argentina. «Todo lo que he visto y recuerdo [sobre el Argentina-Inglaterra de 1986] proviene de vídeos e imágenes que los argentinos ven y reviven constantemente», declaró Messi a ESPN.

Sobre este duelo, la estrella del Inter de Miami añadió: «Este grupo está acostumbrado a jugar, sea el rival que sea. Pero enfrentar a una potencia como Inglaterra siempre es especial. Nunca los he enfrentado, así que también será especial para mí. He jugado contra todos menos contra Inglaterra, así que también será bonito por eso. Lo viviremos como lo que es: una semifinal del Mundial contra una potencia, un gran equipo, e intentaremos llegar en la mejor forma posible para volver a competir».