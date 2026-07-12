AFP
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«Todos menos Inglaterra»: Lionel Messi reacciona a la posibilidad de alcanzar un hito único en su carrera y explica cómo la generación argentina de 2026 se inspira en las hazañas de Diego Maradona contra los Tres Leones
Una reunión histórica en Atlanta
Messi está a punto de cumplir uno de los pocos objetivos que le quedan: enfrentar a Inglaterra con Argentina en las semifinales del Mundial 2026. El duelo se confirmó tras superar ambos equipos unos exigentes cuartos de final: Argentina venció 3-1 a Suiza en prórroga e Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, ganó 2-1 a Noruega también en prórroga.
La semifinal, que se jugará el miércoles en Atlanta, marcará el primer duelo de Messi contra Inglaterra con la Albiceleste. A sus 39 años, nunca se ha medido a los Tres Leones con su selección, un detalle que añade más intriga a un choque ya decisivo.
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Con el objetivo de igualar las hazañas de Maradona
La rivalidad entre ambas naciones forma parte del folclore de la Copa del Mundo, sobre todo por los cuartos de final de 1986, en los que Diego Maradona marcó dos de los goles más famosos de la historia del fútbol. Messi admitió que, aunque aún no había nacido para ver esos momentos en directo, esas imágenes siguen siendo parte fundamental de la identidad argentina. «Todo lo que he visto y recuerdo [sobre el Argentina-Inglaterra de 1986] proviene de vídeos e imágenes que los argentinos ven y reviven constantemente», declaró Messi a ESPN.
Sobre este duelo, la estrella del Inter de Miami añadió: «Este grupo está acostumbrado a jugar, sea el rival que sea. Pero enfrentar a una potencia como Inglaterra siempre es especial. Nunca los he enfrentado, así que también será especial para mí. He jugado contra todos menos contra Inglaterra, así que también será bonito por eso. Lo viviremos como lo que es: una semifinal del Mundial contra una potencia, un gran equipo, e intentaremos llegar en la mejor forma posible para volver a competir».
Se pone fin a la histórica racha goleadora de Messi
Messi brilla en el Mundial: lidera la tabla de goleadores con ocho tantos, igualado con el francés Kylian Mbappé. Además, ya es el máximo anotador de la historia del torneo, con 21 goles.
Messi marcó un hat-trick ante Argelia, un doblete contra Austria y un tanto frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto. Su racha se interrumpió en cuartos contra Suiza, donde dio una asistencia pero no marcó, acabando así la secuencia que inició ante Australia en octavos de Catar 2022.
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Álvarez se muestra cauteloso ante la amenaza de Inglaterra
Argentina alcanzó las semifinales gracias a un gol de Julián Álvarez en la prórroga, y Lautaro Martínez sentenció con el tercero ante Suiza. Ahora se medirá a una Inglaterra liderada por el gran momento de Jude Bellingham. Aunque la historia del duelo —con la «Mano de Dios» y la roja a Beckham en 1998— acapara los focos, Argentina sabe que el plantel de Tuchel es de alto nivel, sobre todo tras el partido de Bellingham contra Noruega. «Estamos muy orgullosos de estar entre las cuatro mejores selecciones del mundo», dijo Álvarez tras vencer a Suiza.
El delantero del Atlético de Madrid advirtió de que las actuales campeonas del mundo no pueden permitirse perder la concentración si quieren asegurarse una plaza en la final del próximo domingo contra España o Francia. «Sabemos que Inglaterra cuenta con jugadores impresionantes. Es un gran equipo que lo está haciendo muy bien [en este Mundial], pero tenemos que recuperarnos y preparar nuestro partido», añadió Álvarez.
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