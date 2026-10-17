Mark Pain
Traducido por
«¡Todos los sentidos están despiertos!»: Michael Carrick arenga a las estrellas del Manchester United para afrontar la olla a presión de Elland Road
Carrick prepara al United para una prueba de alto voltaje en Elland Road
El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, destacó el desafío singular que espera a su plantilla cuando visite a su histórico rival, el Leeds United. El Manchester United viajará al otro lado de los Peninos con el objetivo de volver a ganar en la Premier League.
El United se enfrentará a un rival peligroso en el equipo de Daniel Farke, que ha encontrado la regularidad tras un comienzo impresionante en la competición nacional.
Carrick recalcó que todos los jugadores deben respetar el ambiente hostil que les espera en Yorkshire y estar preparados para afrontarlo.
- Getty Images Sport
El entrenador exige intensidad en una rivalidad «especial»
Al hablar de lo que espera en Elland Road, Carrick describió el partido como una prueba definitiva de carácter. «Es un partido especial, ir a Elland Road. Sin duda es un partido que esperamos con ganas, de los que sacan todo lo que llevas dentro», señaló Carrick.
«Todos los sentidos están alerta: el ruido, el ambiente, la intensidad... Todo está ahí, así que tenemos ganas de jugarlo».
«Hay una gran rivalidad y mucha historia entre los clubes de fútbol y entre las dos zonas. Eso es lo que hace especiales a este tipo de partidos. Hay que aceptar esa historia».
Carrick ofrece novedades sobre el estado físico de Shaw, Mainoo y Sesko
Carrick informó sobre el estado de varios jugadores importantes que se recuperan de problemas físicos, aunque evitó dar plazos definitivos. «Veremos cómo están Luke [Shaw] y Kobbie [Mainoo]», explicó Carrick al ser preguntado por la disponibilidad de ambos.
«Ben [Sesko] todavía se está sometiendo a un par de pruebas. Antes de dar plazos, queremos tener claro cuál es su situación».
«Aún le queda algo más para volver, pero os informaremos cuando sepamos un poco más».
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El Manchester United busca tres puntos cruciales en Yorkshire
Con ganas de resarcirse tras la decepción sufrida entre semana en Europa, el United está centrado por completo en lograr un buen resultado para el club.
El Leeds de Daniel Farke será un rival difícil en su estadio, donde ya ha demostrado su nivel esta temporada.
El United intentará aprovechar su emoción e intensidad para sumar tres puntos vitales en la Premier League el domingo.
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