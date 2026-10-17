El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, destacó el desafío singular que espera a su plantilla cuando visite a su histórico rival, el Leeds United. El Manchester United viajará al otro lado de los Peninos con el objetivo de volver a ganar en la Premier League.

El United se enfrentará a un rival peligroso en el equipo de Daniel Farke, que ha encontrado la regularidad tras un comienzo impresionante en la competición nacional.

Carrick recalcó que todos los jugadores deben respetar el ambiente hostil que les espera en Yorkshire y estar preparados para afrontarlo.