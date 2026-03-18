⒞Getty Images
Traducido por
«Todos los jugadores están destrozados»: Micky van de Ven promete a la afición del Tottenham que los jugadores están «dispuestos a todo» para salvarse en la lucha por el descenso de la Premier League
Una temporada de gran agitación
La temporada de los Spurs se ha convertido en una pesadilla, dejando a la plantilla desorientada mientras lucha por recuperar la regularidad y los resultados. Al reflexionar sobre el desgaste emocional que supone la actual racha negativa, Van de Ven admitió que el ambiente en Hotspur Way está por los suelos tras una serie de derrotas devastadoras.
- Getty Images Sport
El vestuario está «desolado» por su actual racha
En una entrevista concedida a SPURSPLAY, el exjugador del Wolfsburgo declaró: «La temporada está siendo muy dura para todos en el vestuario; sobre todo después del partido contra el Bilbao, todo el mundo espera que llegue la próxima temporada para seguir construyendo sobre ese éxito, pero esta temporada nos está costando mucho».
«Obviamente hemos tenido lesiones, nos han faltado algunos de los mejores jugadores en el campo, pero a veces necesitas a todo el mundo al completo, y entonces este jugador se lesiona y vuelve a entrar otro, y luego se lesiona este otro. Obviamente es muy duro cuando estás en el campo y cada vez tienes que salir del campo sin ningún punto. Lo único por lo que juegas es por los tres puntos, porque así sientes que toda la semana has entrenado para algo. Así que es realmente duro. Todos los jugadores estamos devastados por la situación en la que nos encontramos ahora mismo, y todos queremos darle la vuelta a esto lo antes posible».
Van de Ven responde a las acusaciones «inventadas»
Van de Ven expresó su frustración ante los rumores que afirman que miembros clave de la plantilla están buscando la salida en lugar de centrarse en la permanencia.
Añadió: «A veces simplemente leemos cosas sobre nosotros mismos y sobre otros jugadores. Y pensamos: “¿Qué es esto?”. Leemos algo sobre un jugador que dijo que se iba a marchar y que no le importa la situación en la que se encuentra, y luego alguien lee eso y se pregunta: “¿Cómo ha salido esto?”. La gente se inventa cosas y es frustrante para nosotros porque nos causa muchos más problemas. Los aficionados empiezan entonces a creérselo o a decir: “Oh, a los chicos ya no les importa. ¿Qué va a pasar con el club?”. Pero, créeme, todas las personas involucradas en el campo, todo el personal, los jugadores, todos, se preocupan mucho por la situación en la que estamos y solo queremos darle la vuelta a las cosas».
- Getty Images Sport
Una tarea difícil en la Liga de Campeones
Antes de enfrentarse al Nottingham Forest en un partido crucial de la Premier League, en el que están en juego seis puntos para evitar el descenso, el Tottenham debe intentar primero obrar un milagro en la Liga de Campeones. Tras caer por 5-2 en el partido de ida contra el Atlético de Madrid, el equipo londinense se enfrenta a la difícil tarea de remontar el marcador en el Tottenham Hotspur Stadium el miércoles por la noche.
Anuncios