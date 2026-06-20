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Rafael van der VaartNOS
Gianluca Minchiotti

Traducido por

«Todos los japoneses son iguales»: Van der Vaart, en el punto de mira, se disculpa

R. van der Vaart

El excentrocampista se ve envuelto en una polémica por unas declaraciones realizadas en directo por televisión

Rafael Van der Vaart generó polémicaal comentar en TV el Japón-Holanda del Mundial. El excentrocampista del Real Madrid y el Tottenham dijo que «los japoneses son todos iguales», lo que provocó acusaciones de racismo. Sus palabras provocaron una oleada de críticas en redes y opinión pública, desatando un debate que obligó al exfutbolista a aclarar su postura.


  • En una declaración posterior, Van der Vaart expresó su pesar: «Lo siento muchísimo. Si mis palabras han ofendidoa alguien, pido disculpas».


    El jugador, de 43 años, añadió: «No era en absoluto mi intención. Me tomo muy en serio las reacciones y comprendo que mis palabras puedan interpretarse de forma diferente». Además, rechazó cualquieracusación de discriminación y aclaró: «No tenía ninguna intención racista o discriminatoria; espero que esto quede claro tras mi explicación».


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