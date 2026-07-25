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«Todos los entrenadores quieren a Rodri»: Enzo Maresca se pronuncia sobre los rumores del Real Madrid mientras el centrocampista se prepara para someterse a una operación de espalda
Maresca se pronuncia sobre los rumores sobre Rodri
El nuevo entrenador del City, Maresca, insiste en que el club quiere retener a Rodri pese a los rumores que lo acercan al Madrid. Tras capitanezar a España en el Mundial, el centrocampista de 30 años se someterá a una pequeña operación de espalda la próxima semana. Sin embargo, al no haber renovado y entrar en su último año de contrato, su futuro en el Etihad sigue siendo incierto.
- Getty Images Sport
El entrenador del City ignora los rumores
Maresca insistió en que no le preocupan los rumores de traspaso y priorizó la recuperación del mediocampista estrella. Al referirse al interés del Real Madrid y a los planes de rehabilitación del jugador, según recoge el Manchester Evening News, el técnico italiano afirmó: «En torno a los grandes jugadores siempre hay especulaciones. No me preocupa, es normal. Ganaron el Mundial y él fue uno de los mejores. Todos los entrenadores quieren a Rodri, pero ahora debe operarse, descansar y recuperarse, y luego volverá con nosotros».
Los problemas físicos afectan al centrocampista
La carrera del ganador del Balón de Oro 2024 se ha visto afectada por problemas físicos desde que se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA) en septiembre de 2024, lesión que lo mantuvo inactivo casi toda la temporada 2024-25. Según AS, Rodri quiere volver a La Liga con el Madrid, pero de momento se mantiene profesional. El City escucharía ofertas de unos 60 millones de euros (51 millones de libras) si no renueva.
- Getty Images
El City se enfrenta a una carrera contra el reloj para ponerse en forma
Rodri se centra en su rehabilitación tras la operación, sin plazo fijo de regreso, según The Athletic. Su ausencia le apartará de la pretemporada y podría hacerle perderse los primeros partidos de la Premier. Maresca y su cuerpo técnico buscan ya alternativas para el centro del campo.
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