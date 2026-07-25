«Todos los entrenadores quieren a Rodri»: Enzo Maresca se pronuncia sobre los rumores del Real Madrid mientras el centrocampista se prepara para someterse a una operación de espalda

Maresca insistió en que no le preocupan los rumores de traspaso y priorizó la recuperación del mediocampista estrella. Al referirse al interés del Real Madrid y a los planes de rehabilitación del jugador, según recoge el Manchester Evening News, el técnico italiano afirmó: «En torno a los grandes jugadores siempre hay especulaciones. No me preocupa, es normal. Ganaron el Mundial y él fue uno de los mejores. Todos los entrenadores quieren a Rodri, pero ahora debe operarse, descansar y recuperarse, y luego volverá con nosotros».